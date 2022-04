2022 Lancement de l'exposition sur la culture et l'art de la pivoine Heze - Laissez la pivoine fleurir toujours





HEZE, Chine, 11 avril 2022 /PRNewswire/ -- Heze est une ville au parfum de fleurs. Heze n'a pas seulement la pivoine en fleurs, elle a aussi une culture de cinq mille ans. Ce printemps, un événement artistique mettra en valeur le profond héritage culturel de Heze, ce qui ne manquera pas de susciter de forts sentiments artistiques chez les habitants d'ici. Organisée par le gouvernement populaire de Heze et co-organisée par le département de la publicité du comité municipal du PCC de Heze, la fédération de la littérature et de l'art de Heze et le bureau de la culture et du tourisme de Heze, l'exposition 2022 sur la culture et l'art de la pivoine de Heze a ouvert ses portes à le hall d'exposition VR Cloud le 7 avril.

URL : https://720yun.com/t/8dvkbwiq5f9)

Une fois annoncé, l'appel à candidatures a rapidement déclenché un engouement pour le concours. Les organisateurs ont reçu près de 40 000 oeuvres de Singapour, de Malaisie, du Japon et de Chine. L'événement a atteint de nouveaux sommets à bien des égards, tels que l'ampleur, le nombre et la qualité des oeuvres. Après une sélection ouverte impartiale par des experts des associations nationales et des fédérations provinciales de littérature et d'art du Shandong, 98 oeuvres d'art, 100 oeuvres de calligraphie, 100 photographies et 300 oeuvres de créativité culturelle ont été sélectionnées. Tous ces éléments seront affichés lors de cet événement pour examen et appréciation par le public.

« En tant que produit de haute technologie, la salle d'exposition VR Cloud amène l'exposition dans le cloud, créant un événement artistique sans fin », a déclaré un porte-parole de l'événement. Le modèle d'exposition Cloud brise les barrières de la distance, du temps et de l'espace, et augmente considérablement la popularité de l'événement. Il donne aux fleurs qui fleurissent pendant seulement 20 jours une chance de fleurir toute l'année sans se faner. Il permet aux artistes et passionnés de toute la Chine de ressentir intuitivement les détails de l'ensemble du hall d'exposition et des oeuvres en 3D sur leurs téléphones portables sans quitter leur domicile. Ils peuvent découvrir la combinaison de l'art culturel de la pivoine et de la technologie de l'information.

