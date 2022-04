Avis aux médias - UQAM : le déclenchement de la grève du SPPEUQAM-CSN est annulé





MONTRÉAL, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - Au cours des dernières minutes, après une nuit de négo, le Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'UQAM (SPPEUQAM-CSN) a reçu une « hypothèse de règlement du conciliateur » nommé au dossier. Le syndicat a donc accepté de suspendre le déclenchement de la grève générale illimitée, prévue ce matin. Les 2 500 membres seront appelés à prendre connaissance du document et pourront se prononcer très rapidement sur celui-ci.

Le syndicat demande à ses membres de donner leurs cours en ce lundi, comme à l'habitude. Cependant, compte tenu des délais très serrés, aucun membre ne sera pénalisé s'il ne peut se présenter à son cours.

Le SPPEUQAM-CSN annule aussi le rassemblement qui était prévu devant les locaux de l'UQAM ce matin.

À propos de la FNEEQ-CSN

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN parle au nom de 80?% des chargées et chargés de cours des universités québécoises (11 000 membres) et de près de 85?% des profs de cégep. Elle regroupe quelque 35?000 membres dans 46 cégeps, 43 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

