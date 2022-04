/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres Guilbeault et Bibeau et la députée Elizabeth Brière souligneront des mesures du budget de 2022 qui contribueront à un air pur et à une économie vigoureuse/





SHERBROOKE, QC, le 10 avril 2022 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, souligneront les mesures de financement prévues dans le budget de 2022 qui contribueront à un air pur et à une économie vigoureuse, plus particulièrement l'aide offerte aux Canadiens pour la transition vers les véhicules électriques. Ils seront également accompagnés de la députée Élisabeth Brière et de Blair McIntosh, président-directeur général de Motrec.

Veuillez noter que les médias présents auront l'occasion de prendre des photos.





Activité : Visite avec les représentants des médias Date : Le lundi 11 avril 2022 Heure : 11 h (HAE) Lieu : Salle d'exposition

MOTREC INTERNATIONAL INC.

Parc industriel de Sherbrooke

4685, boul. de Portland

Sherbrooke (Québec) J1L 0J1

Canada





Les représentants des médias sont priés de s'inscrire à l'activité auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

Remarque : En raison de la pandémie de COVID-19, les personnes présentes devront porter un masque à l'intérieur. Des lunettes de sécurité seront également à leur disposition puisque le port de lunettes de sécurité est obligatoire durant la visite.

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 11 avril 2022 à 06:00 et diffusé par :