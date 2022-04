ClickUp élargit son équipe de direction dans la région EMEA suite à une augmentation de la demande européenne de 233 %





? ClickUp annonce de nombreux recrutements au sein de la direction dans la région EMEA suite à une augmentation des bases d'utilisateurs à hauteur de 233 % dans la dernière année.

? Les recrutements prouvent l'importance pour ClickUp d'intégrer des talents divers et de stimuler l'expérience client par le biais d'une expertise localisée.

DUBLIN , 11 avril 2022 /PRNewswire/ -- ClickUp, la seule plateforme de productivité tout-en-un, annonce aujourd'hui le recrutement de nouveaux profils seniors dans la région EMEA à la suite d'une augmentation de 233 % de la demande dans la zone. On compte une nouvelle vice-présidente des opérations EMEA, un vice-président des ventes EMEA, ainsi qu'un directeur ingénierie produit. L'objectif est de développer et mettre en oeuvre les plans de croissance à l'international de ClickUp, en portant un intérêt particulier sur une expertise localisée afin d'améliorer l'expérience client.

ClickUp prévoit de fournir une expertise locale approfondie au sein de l'organisation en région EMEA en vue d'améliorer l'expérience utilisateur mondiale. Cette valeur se trouve au coeur de la culture de l'entreprise. ClickUp s'attarde également sur l'intégration d'ingénieurs de talent locaux, afin de constituer une équipe européenne importante dont la croissance devrait représenter 30 % des effectifs en région EMEA. Placer la diversité, l'égalité et l'inclusion dans les processus de recrutement résonne comme une évidence (les femmes représentant la majorité des nouvelles nominations aux postes de direction).

La demande européenne pour la solution de productivité tout-en-un de ClickUp s'est envolée, le tout grâce à plus de 300 000 équipes qui utilisent ClickUp dans la région EMEA et à une croissance européenne à hauteur de 233 % ces 12 derniers mois. Booking.com, HYPERVSN, Mindshare, STX Next et G-Loot font partie des clients européens de ClickUp.

Amber Coster, vice-présidente des opérations EMEA, sera en charge de la région EMEA. Elle aidera également ClickUp lors du lancement de sa stratégie go-to-market mondiale. Avant de rejoindre ClickUp, Amber a aidé AppDynamics à passer d'une évaluation de 100 millions de dollars à une acquisition de 3,7 milliards de dollars. Elle a aussi aidé lors de l'intégration M&A. Elle sera basée au Royaume-Uni et mènera l'équipe EMEA, en pleine expansion, pour développer la confiance et la crédibilité de ClickUp au sein des nouveaux marchés.

Amber Coster, vice-présidente des opérations EMEA chez ClickUp, a annoncé : « Nous n'avons pas perdu de temps pour réunir le noyau de notre équipe de direction dans la région EMEA. Nous avons pour cela recruté des talents incroyables qui fournissent des résultats tout en gardant en tête nos principales valeurs "amusez-vous, soyez heureux et restez vous-même". Nous avons déjà une base d'employés solide dans la région, avec des membres de l'équipe dans toute l'Europe. Nous recrutons les personnes les plus qualifiées pour le poste et nous tirons parti de ClickUp pour veiller à ce que nos équipes soient les plus productives lorsqu'elles ne sont pas installées au même endroit. Nous sommes extrêmement déterminés à construire notre activité en plaçant la collaboration, la culture et la communauté au centre de notre projet. »

Richard McGuinness, vice-président des ventes EMEA travaillera aux côtés d'Amber et de l'équipe internationale pour stimuler la croissance et construire des connexions approfondies avec les clients de ClickUp dans la région EMEA. Avant de rejoindre ClickUp, il travaillait comme Chief Revenue Officer chez eDesk, où il menait des équipes BDR, de vente et de succès client pour atteindre une croissance de la valeur du contrat annuel (ACV) à trois chiffres. Richard constituera l'équipe au sein du nouveau siège de Dublin pour engager une croissance exceptionnelle dans la région.??

Richard McGuinness, vice-président des ventes EMEA, s'est exprimé : « Beaucoup de nos clients européens ont adopté la plateforme ClickUp dans ses prémices, démontrant l'approche créative et dynamique pour laquelle optent les entreprises de la région EMEA afin d'améliorer la productivité de leurs équipes et de nous fournir les fondations les plus incroyables sur lesquelles bâtir. Les entreprises de la région EMEA ont l'habitude de prospérer malgré les frontières, les décalages horaires et les différentes cultures. ClickUp souhaite donner l'exemple d'équipes qui réussissent dans ce nouveau lieu de travail post-covid. »?

Kuba Rozkwitalsk, directeur ingénierie produit, nous rejoint en tant que directeur sur le nouveau site polonais de ClickUp. Il tirera parti du talent des techniciens locaux afin de développer la plateforme pour satisfaire les besoins mondiaux. Kuba a précédemment conçu l'automatisation du marketing et des ventes pour AdWords et pour les annonces Shopping chez Google, générant des revenus auprès de clients potentiels nouvellement identifiés et mieux impliqués. Il a ensuite dirigé le bureau d'ingénierie de ShopRunner en Pologne lors de deux acquisitions, agrandissant l'équipe de 7 à 30 ingénieurs.?

Les autres recrutements clés dans la région EMEA comprennent :?

Marija Skobe-Pilley , directrice du succ è s client EMEA . Marija a rejoint ClickUp pour construire, diriger et agrandir l'équipe succès client dans la région EMEA.?

. Marija a rejoint ClickUp pour construire, diriger et agrandir l'équipe succès client dans la région EMEA.? Jana Metz , directrice régionale des ventes EMEA . Jana a été la première directrice des ventes chez ClickUp pour la région EMEA, se trouvant en première ligne lors de la création de l'équipe fondatrice.??

. Jana a été la première directrice des ventes chez ClickUp pour la région EMEA, se trouvant en première ligne lors de la création de l'équipe fondatrice.?? Ana Keating , directrice régionale des opérations clients EMEA . Ana nous rejoint pour mener les opérations clients en région EMEA grâce à ses 16 années d ' expérience dans le service client.?

. Ana nous rejoint pour mener les opérations clients en région EMEA grâce à ses 16 années d expérience dans le service client.? Garth Thompson , directeur des solutions d ' ingénierie EMEA . Garth rejoint ClickUp pour mener les solutions d ' ingénierie grâce à la création et à l ' agrandissement d ' une équipe composée d ' ingénieurs solutions aux profils variés dans la région EMEA.??

. Garth rejoint ClickUp pour mener les solutions d ingénierie grâce à la création et à l agrandissement d une équipe composée d ingénieurs solutions aux profils variés dans la région EMEA.?? Ridgy Lemarier, directeur régional marketing EMEA . Ridgy rejoint ClickUp pour lancer le marketing dans la région EMEA et aider à la construction de communautés locales de clients ClickUp.

. Ridgy rejoint ClickUp pour lancer le marketing dans la région EMEA et aider à la construction de communautés locales de clients ClickUp. Bilyana Krasteva , gestionnaire du service client EMEA. Bilyana rejoint ClickUp pour renforcer le service client au sein de plusieurs marchés linguistiques à l ' international.?

Cette annonce fait suite à une année mémorable pour ClickUp après la Series C en 2021, un financement record, et l'annonce de la création d'un nouveau siège à Dublin avec plus de 200 nouveux postes dans la région EMEA.?Comptabilisant 55 recrutements depuis le lancement dans la région EMEA, ClickUp est en bonne voie pour réussir à pourvoir 200 nouveaux postes d'ici fin 2023.

ClickUp recrute activement pour différents postes au sein des équipes de vente, de succès client, de marketing, de service client, d'ingénierie et des opérations. Elle a pour objectif de fournir une expérience locale pour les quelque 300 000 équipes européennes qui utilisent déjà la plateforme. Pour en savoir plus sur les postes chez ClickUp, consultez https://clickup.com/careers. Pour essayer ClickUp gratuitement et gagner un jour par semaine, à votre équipe et à vous, consultez www.ClickUp.com.??

À propos de ClickUp??

ClickUp est la seule plateforme de productivité tout-en-un qui s'adapte à la façon dont chaque personne souhaite travailler. Elle remplace tous les outils de productivité individuels grâce à une plateforme unique et unifiée qui comprend la gestion de projets, la collaboration sur des documents, des feuilles de calcul, des objectifs et une messagerie instantanée. Fondée en 2017 et basée à San Diego, ClickUp s'est donné pour mission de rendre le monde plus productif. ClickUp est l'une des entreprises SaaS qui connaient la plus grande croissance au monde. Elle a aidé plus de 800 000 équipes et des millions d'utilisateurs à être plus productive et à gagner au moins un jour par semaine. Pour en savoir plus, consultez www.clickup.com.???

