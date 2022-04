Boehringer Ingelheim attribue un projet de conception détaillée à PM Group





PM Group est heureux d'annoncer l'attribution de la conception détaillée d'un projet d'usine d'innovation chimique de 12 000 m2 en Allemagne.

DUBLIN, 11 avril 2022 /PRNewswire/ -- Il s'agit d'une nouvelle installation d'IPA sur le campus existant à Ingelheim, prévue pour les phases avancées de développement de nouvelles entités chimiques. L'installation de plusieurs millions d'euros intégrera les dernières technologies, capacités de traitement et processus automatisés. PM Group travaille en étroite collaboration avec Boehringer Ingelheim depuis septembre 2020, il a terminé la conception de base en 2021 et terminera la conception détaillée au quatrième trimestre de 2023. La nouvelle installation devrait être entièrement opérationnelle en 2025.

« Nous sommes ravis d'avoir remporté le contrat de délivrance de permis, de conception détaillée et d'approvisionnement pour ce grand projet d'API, après l'achèvement de l'étape de conception de base en 2021. Il s'agit d'une étape importante dans le cadre de notre propre stratégie visant à faire croître nos activités en Allemagne », a déclaré Andrea Brunetti, directrice des opérations pour l'Europe occidentale, PM Group.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de passer à la prochaine étape du projet et sommes très heureux de l'engagement positif que nous avons avec l'équipe de Boehringer Ingelheim. Au sein de PM Group, nous compterons sur plus de 100 personnes dans l'ensemble de nos bureaux. La clé de la réussite de ce projet réside dans la profonde expertise et expérience technique de nos équipes qui travaillent avec les principales organisations pharmaceutiques du monde », a déclaré Richard Horvath, directeur des opérations, Allemagne et Pays-Bas, PM Group.

L'équipe de conseillers professionnels de PM Group comprend la conception de processus, l'ingénierie structurale, la gestion de projet, la construction et la mise en service.

