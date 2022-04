Une délégation des Bermudes est prête à assurer une forte présence au salon RIMS 2022 RISKWORLD





La Bermuda Business Development Agency (BDA) et ses précieux partenaires sont prêts à assurer une forte présence des Bermudes au RISKWORLD, le premier grand événement présentiel de la RIMS depuis 2019.

RISKWORLD, le salon annuel renommé de la RIMS, réunissant la plus grande communauté au monde, et dédié aux avancées en matière de gestion des risques, se tient cette année à San Francisco du 10 au 13 avril.

L'honorable Jason Hayward, juge de paix, député, ministre de l'Économie et du Travail, qui participera au salon de la RIMS, a commenté : « Les Bermudes sont le foyer du capital-risque mondial, et le gouvernement s'est engagé à soutenir et développer le secteur de la gestion des risques aux Bermudes. Notre délégation au RISKWORLD sera dirigée par le Premier ministre des Bermudes, l'honorable David Burt, juge de paix et député. Le salon de la RIMS est l'un des événements les plus importants au calendrier du secteur du risque, et nous sommes d'autant plus ravis d'y afficher une forte présence qu'il réunit de nombreux partenaires établis et potentiels pour les Bermudes. »

Stephen Weinstein, président de la BDA, qui est également présent au nom de la BDA, a déclaré pour sa part : « Nous sommes impatients d'échanger avec nos vieux amis et d'explorer de nouveaux partenariats pour les Bermudes cette semaine. En plus de célébrer le demi-siècle de partenariat des Bermudes avec la communauté américaine de la gestion des risques, la BDA a prévu un programme chargé de réunions sur le développement commercial dans la Silicon Valley, axées plus spécifiquement sur la technologie, le financement climatique et le capital-risque. Ces réunions de dialogue entre les parties prenantes, les entretiens avec les médias, et les réunions axées sur le développement commercial avec des gestionnaires de fonds, des entrepreneurs en technologie et des conseillers en technologie favorisent la mise en valeur auprès des dirigeants de la région de la baie de San Francisco des atouts persistants et récentes innovations qui font la force des Bermudes, positionnant la région comme une plateforme idéale pour la technologie mondiale, le transfert de risques, et les solutions de financement climatique. »

La BDA est extrêmement reconnaissante du soutien apporté par Chubb Bermuda, notre sponsor principal, ainsi que par l'Association of Bermuda Insurers and Reinsurers (ABIR).

Seront également présents au salon de la RIMS, John Huff, président et chef de la direction d'ABIR, George Alayon, directeur adjoint de Supervision (Insurance), l'Autorité monétaire des Bermudes, des responsables de l'équipe de la BDA, ainsi que plusieurs chefs de file locaux du secteur.

En plus de la Maison des Bermudes (Bermuda House) située au niveau de la marketplace principale de RISKWORLD, la Réception des Bermudes (Bermuda Reception), organisée en partenariat avec Chubb Bermuda, est une occasion clé de réseauter avec les nouveaux arrivants potentiels sur le marché des Bermudes.

Grâce à Goslings, les participants à la Réception des Bermudes pourront profiter d'un avant-goût des Bermudes au « 620 Jones », sis au 620 Jones St, San Francisco, Californie, de 17 h 30 à 20 h, heure normale du Pacifique, le 12 avril : cliquez ici pour vous inscrire.

CONNECTING BUSINESS (INVITATION AUX ENTREPRISES)

La BDA encourage les investissements directs et aide les entreprises à démarrer, se réimplanter ou développer leurs activités dans notre pays. Dans le cadre d'un partenariat indépendant entre le secteur public et le secteur privé, nous vous mettons en contact avec des professionnels du secteur, des responsables de la réglementation et des contacts clés du gouvernement des Bermudes pour faciliter vos décisions d'implantation. Notre objectif ? Faciliter et rentabiliser vos activités commerciales aux Bermudes.

