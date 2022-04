NÉGOCIATION AVEC LE SPPEUQAM : LES DISCUSSIONS SE POURSUIVENT





MONTRÉAL, le 10 avril 2022 /CNW Telbec/ - À la suite du communiqué de presse diffusé plus tôt aujourd'hui par la FNEEQ-CSN au sujet de la négociation entre l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et le Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'Université (SPPEUQAM), l'Université tient à préciser que les pourparlers se poursuivent entre les deux parties en vue d'en arriver à un règlement négocié.

Par conséquent, il est prématuré d'annoncer le déclenchement de la grève comme le stipule le communiqué de presse syndical. La Direction de l'Université, qui exprime son étonnement devant cette sortie publique du syndicat, maintient sa volonté d'en arriver à une entente au cours des prochaines heures.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Communiqué envoyé le 10 avril 2022 à 18:43 et diffusé par :