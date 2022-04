Avis aux médias - UQAM : déclenchement officiel de la grève des membres du SPPEUQAM-CSN





MONTRÉAL, le 10 avril 2022 /CNW Telbec/ - Exerçant son mandat de grève générale illimitée voté à 90%, le Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'UQAM (SPPEUQAM-CSN) lance officiellement la grève, lundi matin à 8 h 45. Les 2 500 membres du syndicat expriment ainsi leur insatisfaction face à l'attitude de fermeture de la direction de l'UQAM à la table de négociation depuis plus d'un an.

Seront présents pour rencontrer les médias:

Olivier Aubry , président du Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'UQAM (SPPEUQAM-CSN);

Caroline Quesnel , présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN);

Dominique Daigneault , présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN);

Plusieurs personnes représentantes des associations facultaires étudiantes de l'UQAM appuyant la grève du SPPEUQAM.





DATE : Lundi 11 avril 2022 HEURE : 8 h 45 LIEU : Place Pasteur (à l'extérieur devant le Pavillon Athanase-David, UQAM)

1430, rue Saint-Denis, Montréal, H2X 3J8





Contexte :

Le 16 mars dernier, les membres du Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'UQAM ont voté à 90%, en assemblée générale, en faveur d'un mandat de grève générale illimitée à déclencher au moment opportun. Après plus d'un an de pourparlers infructueux et un blitz de négociation entamé jeudi dernier, les 2 500 membres du syndicat attendent toujours des offres sérieuses de la part de l'employeur.

À propos de la FNEEQ-CSN

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN parle au nom de 80?% des chargées et chargés de cours des universités québécoises (11 000 membres) et de près de 85?% des profs de cégep. Elle regroupe quelque 35?000 membres dans 46 cégeps, 43 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

