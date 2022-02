AbbVie annonce les premiers remboursements provinciaux de VENCLEXTA® (vénétoclax) en association avec l'azacitidine pour les personnes atteintes de leucémie myéloïde aiguë





À la suite de la signature d'une entente entre AbbVie et l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP), le Québec, la Saskatchewan et le Manitoba deviennent les premières provinces à rembourser ce traitement d'association pour les personnes atteintes de leucémie myéloïde aiguë (LMA) nouvellement diagnostiquée qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie d'induction intensive.

MONTRÉAL, le 10 févr. 2022 /CNW/ - AbbVie (NYSE : ABBV), une société biopharmaceutique mondiale axée sur la recherche, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) pour l'emploi de VENCLEXTA® (vénétoclax) en association avec l'azacitidine pour le traitement des adultes atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) nouvellement diagnostiquée qui sont âgés de 75 ans ou plus ou qui présentent des comorbidités qui excluent le recours à une chimiothérapie d'induction intensivei.

Depuis le 2 février (dans le cas de la Liste des médicaments - Établissements du Québec) et le 1er février (dans le cas de la Liste des médicaments de la Saskatchewan Cancer Agency), et à compter du 24 février (dans le cas de la Liste des médicaments admissibles et des médicaments interchangeables du Manitoba), VENCLEXTA est et sera inscrit, en association avec l'azacitidine, pour le traitement de première intention des adultes atteints de LMA nouvellement diagnostiquée qui sont âgés de 75 ans ou plus ou qui présentent des comorbidités qui excluent le recours à une chimiothérapie d'induction intensive. Pour connaître les critères complets, consultez la liste des médicaments en vigueurii,iii,iv.

« La leucémie myéloïde aiguë est un cancer du sang pour lequel le taux de survie reste à améliorer. Les traitements de chimiothérapie intensive entraînent des toxicités qui vont jusqu'à limiter leur utilisation. Cependant, notre compréhension de cette maladie s'est considérablement améliorée au cours des dernières années et, grâce à de nouvelles options de traitement comme l'association de vénétoclax et d'azacitidine, nous sommes maintenant en mesure de traiter efficacement une plus grande proportion de patients », explique la Dre Julie Bergeron, M.D., FRCPC, professeure agrégée de clinique, chef du service des laboratoires d'hématologie grappe Optilab CHUM, hématologue, CEMTL installation Maisonneuve-Rosemont.

Au Canada, le taux net de survie après 5 ans est d'environ 21 % chez les personnes ayant reçu un diagnostic de LMA dans la population généralev.

« Nous travaillons chaque jour dans le but de transformer la norme de soins en oncologie. L'accès à des options de traitement éprouvées et efficaces est essentiel pour les patients et leur famille qui sont touchés par la LMA. C'est donc une excellente nouvelle que VENCLEXTA en association avec l'azacitidine soit maintenant remboursé au Québec, en Saskatchewan et au Manitoba pour les personnes atteintes de LMA », explique Tracey Ramsay, Vice-présidente et Directrice générale d'AbbVie Canada.

VENCLEXTA en association avec l'azacitidine a été homologué par Santé Canada en décembre 2020. Santé Canada a donné son approbation dans le cadre du projet Orbis, une initiative de la Food and Drug Administration (FDA) qui fournit un cadre pour la présentation et l'examen accéléré simultanés des produits oncologiques entre les partenaires internationaux.

VENCLEXTA est commercialisé conjointement par AbbVie et Genentech, membre du Groupe Roche, aux États-Unis, et par AbbVie à l'extérieur des États-Unis.

