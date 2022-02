Walmart Canada et la Fondation Walmart annoncent des subventions pour soutenir les communautés noires et autochtones au Canada





Plus de 3,5 millions de dollars sont investis dans sept initiatives.

MISSISSAUGA, ON, le 10 févr. 2022 /CNW/ - Walmart Canada et la Fondation Walmart accordent plus de 3,5 millions de dollars en subventions à sept organismes canadiens qui soutiennent les communautés noires et autochtones du Canada dans les domaines de l'éducation, du développement de carrière, de la sécurité alimentaire et de la santé.

Ces investissements font partie des efforts de collaboration de Walmart Canada et de la Fondation Walmart pour s'attaquer aux moteurs du racisme systémique dans la société et accélérer le changement.

Walmart Canada s'est engagée à contribuer à la création d'un monde plus inclusif en utilisant ses actifs pour donner du pouvoir à un réseau, au-delà des succursales Walmart, pour soutenir les communautés noires et autochtones là où elles en ont le plus besoin afin de les rendre autonomes et les encourager.

Les subventions constituent la première série de financement de l'engagement de 20 millions de dollars US sur cinq ans de la Fondation Walmart qui cherche à faire progresser l'équité pour les communautés noires et autochtones au Canada par la sécurité alimentaire et les possibilités économiques. Le financement est axé sur les initiatives qui renforcent les systèmes alimentaires et qui créent un avancement équitable ainsi que des occasions pour les communautés noires et autochtones au Canada.

« Dans le cadre de notre stratégie visant à devenir une entreprise régénératrice, nous préconisons et provoquons des changements systémiques afin de bâtir des communautés plus inclusives partout au Canada », a déclaré Nabeela Ixtabalan, vice-présidente directrice du Service des ressources humaines et des Affaires de la Compagnie, Walmart Canada. « Nous aurons recours à notre taille et à notre envergure pour avoir un impact et aider à créer une société plus juste et équitable à travers le Canada. »

BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS :

De la Fondation Walmart :

Conseil des technologies de l'information et des communications (500 000 $ US) : Mène des recherches pour aider à comprendre les écarts auxquels les communautés noires et autochtones font face en matière de mobilité professionnelle et de développement de carrière au sein de l'économie canadienne.





Mène des recherches pour aider à comprendre les écarts auxquels les communautés noires et autochtones font face en matière de mobilité professionnelle et de développement de carrière au sein de l'économie canadienne. NPower Canada (500 000 $ US) : Tire parti des centres d'apprentissage pour étendre l'impact et la portée des populations mal desservies, en particulier dans les communautés noires et autochtones, et offrir un perfectionnement professionnel aux apprenants adultes pour l'avenir du travail par le biais de son programme pilote ReNew Tech Reskilling.





Tire parti des centres d'apprentissage pour étendre l'impact et la portée des populations mal desservies, en particulier dans les communautés noires et autochtones, et offrir un perfectionnement professionnel aux apprenants adultes pour l'avenir du travail par le biais de son programme pilote ReNew Tech Reskilling. Banques alimentaires Canada (599 250 $ US) : Améliore une compréhension culturelle appropriée à l'égard du système alimentaire caritatif par le biais d'une initiative de recherche qui vise les voix des personnes racialisées et autochtones afin de mieux comprendre le paysage, les défis et les obstacles pour ceux qui vivent dans l'insécurité alimentaire.





Améliore une compréhension culturelle appropriée à l'égard du système alimentaire caritatif par le biais d'une initiative de recherche qui vise les voix des personnes racialisées et autochtones afin de mieux comprendre le paysage, les défis et les obstacles pour ceux qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Fondations communautaires du Canada (1 050 000 $) : Soutiens le Fonds de résilience des peuples autochtones pour les organisations dirigées par des Autochtones et les efforts visant à promouvoir la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et la justice alimentaire.

De plus, Walmart Canada a annoncé d'autres investissements pour soutenir les communautés noires et autochtones :

Women's College Hospital Foundation (150 000 $) : Cette subvention permettra de créer le prix des soins de la santé plus équitables de Walmart Canada (Equitable Futures in Healthcare Award) pour un chercheur de premier plan qui soutient les communautés noires par l'entremise de la Emily Stowe Society du Women's College Hospital.





Cette subvention permettra de créer le prix des soins de la santé plus équitables de Walmart Canada pour un chercheur de premier plan qui soutient les communautés noires par l'entremise de la Emily Stowe Society du Women's College Hospital. Université York (75 000 $) : Appuie l'initiative de recherche et de soutien des étudiants de la Chaire Jean Augustine en matière d'éducation, qui contribuera à remédier au faible taux d'obtention de diplômes postsecondaires des étudiants noirs dans les universités canadiennes.





Appuie l'initiative de recherche et de soutien des étudiants de la Chaire Jean Augustine en matière d'éducation, qui contribuera à remédier au faible taux d'obtention de diplômes postsecondaires des étudiants noirs dans les universités canadiennes. Indspire (50 000 $) : Éducation et soutien aux apprenants adultes de la communauté autochtone grâce au programme Building Brighter Futures.

Ces subventions philanthropiques complètent le travail des trois réseaux de valeurs partagées de Walmart Canada dans le cadre de sa stratégie d'équité Mieux vivre afin de tirer parti de ses forces commerciales pour promouvoir l'équité dans l'ensemble du paysage canadien : Éducation et emploi, Santé et bien-être, et Diversité et approvisionnement des fournisseurs. Ces efforts sont basés sur l'approche de valeur partagée de Walmart Canada, axée sur la création de valeur pour l'entreprise, les clients et la société en créant des occasions pour tous.

CITATIONS :

Dr Carl James, président, Chaire Jean Augustine en matière d'éducation, de communauté et de diaspora

« Le soutien à la Chaire Jean Augustine en matière d'éducation nous permet de disposer des nombreux programmes et initiatives qui visent à répondre aux besoins éducatifs, d'emploi, de carrière et sociaux, d'intérêts et d'ambitions des membres de la communauté noire, en particulier les étudiants de la maternelle à la 12e année et de l'enseignement postsecondaire. Cela permet de modifier leurs trajectoires à travers tous les niveaux du système éducatif, modifiant ainsi leurs taux d'obtention de diplôme et leurs résultats sociaux. Merci à Walmart de soutenir ce travail important et critique. »

Jennifer Bernard, présidente et chef de la direction de la Women's College Hospital Foundation.

« Nous sommes très reconnaissants à Walmart Canada pour son généreux don à la Women's College Hospital Foundation, qui aidera à améliorer la qualité et l'accès aux soins de santé mentale pour les communautés noires mal desservies en Ontario. Ce don soutiendra directement le travail de la Dre Lucy Barker, une chercheuse de premier plan au Women's College Hospital dont le travail vise à comprendre certaines des principales lacunes du système de soins de santé qui touchent principalement les femmes noires, les femmes des communautés rurales, et les femmes vivant dans des quartiers à faible revenu. Ses recherches contribueront à faire en sorte qu'aucune femme ou famille n'ait à subir les conséquences d'une maladie mentale non traitée. »

Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada

« Banques alimentaires Canada apprécie l'investissement continu de la Fondation Walmart dans les initiatives d'insécurité alimentaire au Canada. S'appuyant sur leur engagement précédent, cette subvention nous permettra de créer de nouveaux partenariats et de mener à bien une importante initiative de recherche dirigée par des personnes ayant une expérience vécue, afin de comprendre les obstacles et les défis uniques des personnes vivant avec l'insécurité alimentaire, y compris les communautés racialisées. Notre vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim doit inclure tout le monde. »

Wanda Brascoupe et Victoria Grant, Fonds de résilience des peuples autochtones (FRPA)

« En ce moment, où de nombreuses communautés sont en difficulté, FRPA reconnaît et témoigne de la résilience et de l'abondance au sein des communautés autochtones. Nous sommes reconnaissants à la Fondation Walmart de nous soutenir dans le cadre de notre développement et de l'ensemencement continu de la souveraineté alimentaire autochtone. »

Alexandra Cutean, conseillère en chef de recherche, Conseil des technologies de l'information et des communications (CTIC)

« Un marché du travail diversifié et inclusif est essentiel à la reprise économique du Canada, à la prospérité à long terme, et au bien-être social. Le CTIC est ravi de mener des recherches essentielles qui mettent en lumière les défis, les lacunes, et les opportunités auxquels sont confrontées les communautés noires et autochtones du Canada sur la voie de la mobilité professionnelle et de développement de carrière. L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les initiatives commerciales et philanthropiques que l'entreprise entreprend depuis plus d'une décennie au Canada et dans le monde pour éliminer les déchets et soulager la faim.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité quotidiennement par plus de 1,5 million clients. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays. Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. De plus, Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous pouvez trouver plus d'information à walmartcanada.ca et sur les pages des réseaux sociaux de Walmart Canada sur Facebook, Twitter et Instagram.

À propos de la philanthropie chez Walmart

Walmart.org représente les efforts philanthropiques de Walmart et de la Fondation Walmart. En se concentrant sur les points forts uniques de l'entreprise, Walmart.org s'attaque aux problèmes sociaux et environnementaux clés et collabore avec d'autres pour susciter un changement systémique durable.

SOURCE Walmart Canada Corp.

Communiqué envoyé le 10 février 2022 à 07:00 et diffusé par :