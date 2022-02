Hausse de la norme du nickel et 3e lien - Des élèves de Québec manifestent leur opposition





QUÉBEC, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Regroupés au sein du collectif « Pour la suite du monde », des élèves de la région de Québec tiendront aujourd'hui une manifestation devant l'Assemblée nationale pour dénoncer deux projets du gouvernement qui menacent la qualité de l'air dans leurs quartiers : la hausse de la norme du nickel et le 3e lien.

Les élèves déplorent qu'après plusieurs mois de mobilisation citoyenne contre la nouvelle norme sur le nickel, le gouvernement a tout de même décidé d'aller de l'avant avec son projet de règlement. Ce projet affectera sérieusement la qualité de l'air à Québec, particulièrement pour les citoyennes et citoyens de la basse-ville. Les élèves invitent donc la population à se joindre à eux, aujourd'hui, devant l'Assemblée nationale, pour rappeler au gouvernement qu'il n'a pas le droit d'ignorer la santé de ses citoyennes et de ses citoyens. Les manifestants marcheront ensuite jusqu'à l'Hôtel de ville de Québec.

Les porte-parole Noah Ducharme, Antonin Girard et Louise Leroux sont disponibles dès maintenant pour toute question et le seront pendant la manifestation. De plus, des discours seront prononcés à la manifestation ainsi qu'à la fin de la marche.

Aide-mémoire

QUOI : Manifestation, marche, discours et proposition d'actions individuelles



QUI : Collectif « Pour la suite du monde »

(co-organisateurs : CEVES, REPAC, Table citoyenne Littoral Est)



QUAND : Le 10 février à 16 h 30



OÙ : Départ du Parlement de Québec, arrivée à l'Hôtel de ville de Québec

