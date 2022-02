Eurofins acquiert Genetic Testing Service JSC et pénètre sur le marché des tests génétiques cliniques au Vietnam





Eurofins Scientific («Eurofins») (Paris : ERF), leader scientifique mondial dans le domaine des tests bioanalytiques et du diagnostic clinique, annonce que sa filiale Eurofins Clinical Testing Lux Sarl a acquis Genetic Testing Service JSC (« Gentis »), pionnier du dépistage génétique au Vietnam. Cette acquisition va permettre à Eurofins de poursuivre son expansion en Asie et compléter son réseau mondial de laboratoires de diagnostic clinique spécialisés dans les tests génétiques avancés.

Gentis est le leader du marché des tests génétiques spécialisés au Vietnam et a été fondé en partant du principe que les avancées technologiques en matière de tests ADN devaient être accessibles et à la portée de tous. La société propose des services complets de tests ADN spécialisés, notamment en matière de génétique obstétrique, de tests ADN généalogiques, d'oncologie et de tests COVID-19. Depuis sa création il y a 12 ans, Gentis a connu une forte croissance, s'est bâti une réputation exceptionnelle, et s'est transformé en prestataire de confiance de plus de 100 grands hôpitaux au Vietnam, ainsi que des consommateurs. Gentis a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros en 2021.

Eurofins estime que les tests génétiques spécialisés soutenant des besoins critiques en matière de santé, comme la détection de cancers ou de troubles chromosomiques pendant la grossesse et la prévention des troubles génétiques, représentent une opportunité de croissance significative. Cette acquisition permettra à Eurofins d'accélérer sa stratégie de développement sur ces marchés et d'étendre davantage sa présence en Asie du Sud-Est. Gentis dispose d'un menu de tests et de produits très performant, qui profitera du menu étendu de tests génétiques et génomiques du réseau Eurofins et de son accès à d'autres marchés.

« Je me réjouis d'accueillir Gentis et son équipe hautement qualifiée et dédiée au sein du réseau Eurofins ». a signalé le Dr Gilles Martin, CEO d'Eurofins. « Cette acquisition témoigne de notre engagement à fournir des solutions d'analyse répondant aux défis critiques en matière de santé, de bien-être et de génétique. Elle apporte également un soutien à nos stratégies de croissance, aussi bien en Asie que dans le domaine du diagnostic clinique spécialisé avancé ».

