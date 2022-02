Pages Jaunes Limitée dévoile le lancement d'un service amélioré de création de sites Web pour les entreprises





MONTRÉAL, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « Société »), un chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, a annoncé l'établissement d'un partenariat stratégique avec l'entreprise Wix (NASDAQ : WIX), une plateforme SaaS mondiale de premier plan pour créer, gérer et développer une présence en ligne.

Mme Sherilyn King, vice-présidente principale - Ventes, Marketing & Service à la clientèle de Pages Jaunes Limitée, a précisé : « En raison de la pandémie de COVID-19, les petites et moyennes entreprises (PME) ont réalisé l'importance d'une présence en ligne afin de donner l'occasion à une clientèle éventuelle de se procurer leurs produits et services. Notre équipe conçoit des sites Web attrayants qui sont publiés dans les jours suivant la souscription du forfait choisi. Dans cette optique, notre partenariat stratégique avec Wix a rehaussé notre offre de services, laquelle permet aux PME d'ajouter aisément des fonctionnalités supplémentaires, notamment le commerce électronique et la réservation en ligne. De plus, les mises à jour se font rapidement et facilement. Désormais, les PME ont la possibilité de collaborer avec notre équipe de spécialistes ou de demander à ce que celle-ci se charge de tout. »

M. Anthony Scaglione, vice-président directeur du volet des partenaires mondiaux chez Wix, a déclaré : « Les petites entreprises forment le coeur de l'économie. Par conséquent, les connaissances pointues de Pages Jaunes Limitée et sa capacité d'orienter les PME correspondent parfaitement à nos valeurs. À l'instar de Pages Jaunes Limitée, qui agit à titre de chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing auprès des PME au Canada, Wix innove sur le plan technologique en permettant à des entreprises de manifester et d'accroître leur présence en ligne, laquelle s'avère cruciale en affaires dans le monde actuel. »

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411 et 411.ca, ainsi que les applications mobiles PJ, Canada411 et 411, de même que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'informations, visitez notre site Web au https://entreprise.pj.ca/fr/ .

