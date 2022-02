/R E P R I SE -- AVIS AUX MÉDIAS - Manifestation des employés de la Société d'habitation et de développement de Montréal/





MONTRÉAL, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les 36 employés de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) manifesteront leur mécontentement ce jeudi 10 février dans le cadre du renouvellement de leur convention collective. La dernière est échue depuis décembre 2017.

Ces syndiqués sont affectés aux travaux de soutien à la gestion immobilière et représentés par le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301).

Cette manifestation s'impose en raison, notamment, de l'entêtement de la SHDM à n'offrir que de maigres améliorations aux conditions de travail de son personnel ainsi qu'une hausse salariale famélique de 1,5 % alors que l'inflation galope à plus de 4 %.

Le syndicat, qui détient un mandat de grève, entend la colère de ses membres. Celui-ci envisage d'accentuer les moyens de pression au cours des prochains mois.

Une personne représentante de la partie syndicale sera disponible pour répondre aux questions des journalistes.

Quoi : Manifestation des employés de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

Qui : Les quelque 36 employés affectés aux travaux de soutien à la gestion immobilière

Quand : Jeudi 10 février 2022, de 11 h à 16 h

Où : 800, boul. de Maisonneuve Est, Montréal, H2L 4L8

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 33 900 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 10 février 2022 à 06:12 et diffusé par :