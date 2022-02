Eclat Media Group choisit Tata Communications pour proposer aux téléspectateurs pan-asiatiques des événements sportifs internationaux





Les nouvelles chaînes sportives d'Eclat, SPOTV et SPOTV2, produiront et distribueront désormais à distance des commentaires avec personnalisation de la langue grâce à Tata Communications Media Ecosystem

MUMBAI, Inde, et SINGAPOUR, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un catalyseur de l'écosystème numérique mondial et Eclat Media Group , un radiodiffuseur de premier plan de contenu sportif mondial, annoncent aujourd'hui l'expansion de la diffusion de contenu sportif d'Eclat auprès des téléspectateurs des pays asiatiques, notamment l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande. Cette nouvelle entente autorise les nouvelles chaînes d'Eclat Media Group, SPOTV et SPOTV2, à diffuser plus de 4 000 heures de contenu par an.

Tata Communications Media Ecosystem, associé aux services Video Connect et Satellite Uplink, permettra aux commentateurs de SPOTV et SPOTV2 de superposer des commentaires dans leur langue locale, qui est ajoutée aux flux vidéo des téléspectateurs pour les régions pertinentes. Les fans de toute l'Asie pourront désormais regarder leurs sports favoris dans leur langue préférée, élargissant ainsi la portée du contenu à des millions de nouveaux téléspectateurs potentiels.

« Nous sommes heureux de compter Tata Communications, un catalyseur de l'écosystème numérique mondial, comme notre précieux partenaire de réseau. Alors que nous élargissons la distribution de notre contenu à l'échelle régionale, nous souhaitons nous concentrer sur la croissance du contenu localisé et pertinent pour les marchés individuels. Avec ce partenariat passionnant, SPOTV et SPOTV2 peuvent procéder à une localisation et à la distribution uniformes de notre contenu sportif haut de gamme aux fans dans toute l'Asie », a déclaré Lee Choong Khay (CK), PDG de SPOTV.

Dhaval Ponda, responsable mondial des services de médias et de divertissement chez Tata Communications, a déclaré : « L'auditoire des sports a changé considérablement au fil des ans, la technologie jouant un rôle clé dans l'évolution de l'expérience de visionnement à domicile. » Il ajoute : « En unissant nos forces à celles d'Eclat Media Group, nous voulons offrir aux amateurs de sport de toute l'Asie une expérience améliorée qui leur permettra de pratiquer leurs sports favoris à l'échelle mondiale et locale, qu'il s'agisse de sports automobiles, de tennis, de baseball ou de volleyball. Notre infrastructure médiatique de classe mondiale, associée à l'ambition d'Eclat d'être le pionnier en matière de distribution de contenu sportif avec personnalisation de la langue aux fans dans chaque pays, est le moteur de la transformation de la consommation sportive en Asie ».

Eclat Media Group a récemment lancé deux nouvelles chaînes ? SPOTV et SPOTV2 ? dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et dans certains territoires d'Asie de l'Est comme l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, Macao, la Mongolie et les Philippines. Les chaînes diffusent des contenus tels que des tournois de tennis Grand Chelem Wimbledon et US Open, des championnats de sport automobile MotoGP et WorldSBK, des événements de la Fédération mondiale de tennis de table et de badminton, ainsi que des sports asiatiques populaires, y compris les compétitions de l'organisation coréenne de baseball (KBO), du championnat de Corée du Sud de basket-ball (KBL), de la V-League (volleyball) et de la V.League (Japon).

Tata Communications Media & Entertainment Services offre une gamme complète de solutions pour le flux de travail global de la chaîne de valeur des médias, y compris la contribution, le traitement et la distribution. Avec une infrastructure mondiale qui permet la diffusion de contenu de bout en bout à grande échelle, l'entreprise propose plus de 9 000 événements en direct, compte 700 chaînes de télévision et offre 60 000 heures de contenu en direct, atteignant plus de 2 milliards de fans de sport dans le monde. Pour en savoir plus sur Tata Communications Media & Entertainment Services, veuillez consulter le site https://www.tatacommunications.com/media-entertainment/ .

À propos d'Eclat Media Group

Eclat Media Group est le leader des médias sportifs en Corée du Sud. Formé en 2004, Eclat Media Group diffuse des événements de la Premier League, de l'UEFA Champions League, de LA Liga, de la Serie A, de la MLB, de la NBA, de l'UFC et d'autres propriétés sportives mondiales de premier plan en Corée du Sud grâce à ses sept chaînes sportives sous le nom « SPOTV », et à la première plateforme OTT basée sur les abonnements, « SPOTV NOW ». En outre, Eclat publie également le magazine imprimé, Golf Digest Korea, l'e-journal SPOTV NEWS, exploite une société de médias publicitaires, SPOTV Connect, et la société de relations publiques, Konnectivity, entre autres entreprises.

À propos de SPOTV

SPOTV est une filiale d'Eclat Media Group de Corée du Sud. En tant que filiale en Asie du Sud-Est, elle est enregistrée et basée à Singapour à partir d'octobre 2021. Le groupe gère le réseau sportif numéro un en Corée du Sud, SPOTV, et a d'autres lignes d'activités, telles que la presse, la publicité et les relations publiques. SPOTV gère deux chaînes sportives régionales, SPOTV et SPOTV2, et est actuellement distribuée dans les territoires de l'Asie du Sud-Est et certains territoires de l'Asie de l'Est, tels que l'Indonésie (MNV Vision Networks, Telkom Group), la Thaïlande (Truevisions), Singapour (Singtel, StarHub), la Malaisie (Astro, Unifi TV), Macao (Macau Cable TV), la Mongolie (Univision) et les Philippines (SkyCable). Sa plateforme de diffusion en continu, SPOTV NOW, devrait être lancée en 2022. Sont diffusés des événements sportifs de renommée mondiale tels que MotoGP, Wimbledon, l'US Open (tennis), The Open Championships, le championnat mondial de tennis de table et les compétitions de la Fédération mondiale de badminton.

SPOTV cherche à être une plateforme inclusive et dynamique qui engage profondément le fan de sport asiatique.

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM, BSE: 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique en pleine expansion dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud et à des services médias. Trois cents (300) des entreprises du Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Certains mots et déclarations contenus dans le présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, y compris celles relatives à la situation financière attendue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, au développement futur des activités de Tata Communications et à l'économie en général en Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que ceux liés à la croissance de l'industrie et aux projections de tendances, qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, l'incapacité d'augmenter le volume de trafic sur le réseau de Tata Communications ; l'incapacité de développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables ; l'incapacité de mener à bien les essais commerciaux de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes d'information pour soutenir de nouveaux produits et services, y compris les services de transmission vocale ; l'incapacité de stabiliser ou de réduire le taux de compression des prix sur certains services de communication de l'entreprise ; l'incapacité d'intégrer les acquisitions stratégiques et les changements dans les politiques ou réglementations gouvernementales de l'Inde et, en particulier, les changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications ; et, en général, les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives, dont bon nombre ne sont pas sous le contrôle de Tata Communications, comprennent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs de risque abordés dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles à l'adresse www.tatacommunications.com . Tata Communications n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et décline expressément toute obligation à le faire.

