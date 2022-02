Les FEO sur le point de devancer les FST sur le marché de la flotte connectée





Les fournisseurs de services télématiques (FST) du marché secondaire dominent actuellement le marché de la télématique de flotte commerciale, mais cette situation est en passe de changer. C'est ce qui ressort de la nouvelle étude internationale sur la télématique de flotte commerciale de PTOLEMUS Consulting Group.

PTOLEMUS prévoit que près de 83% des nouveaux véhicules routiers et tout terrain seront dotés de dispositifs télématiques intégrés d'ici 2024. Par conséquent, le nombre d'abonnements actifs de télématique de flotte relatifs à des véhicules de flotte routiers et tout terrain devrait être multiplié par six et dépasser les 150 millions en 2030.

D'ici là, les FEO seront presque à égalité avec les FST sur le marché des services de gestion de flotte, estimé à une valeur de 24 milliards d'euros à l'échelle mondiale. C'est la zone Asie Pacifique qui connaîtra la plus forte croissance, avec une croissance deux fois supérieure à celle des marchés européen et nord-américain.

Un résumé gratuit de ce rapport de 635 pages est disponible ici.

Le Dr Andrew Jackson, directeur de recherche chez PTOLEMUS, a déclaré : « La majorité des FEO a adopté une stratégie visant à proposer des solutions télématiques gratuites, mais souvent limitées dans le temps, en cas d'achat de nouveaux véhicules ou engins. Scania et John Deere en sont des exemples parlants. »

Ce passage de la connectivité tierce à la connectivité embarquée renforcera le positionnement des FEO et les aidera à devenir une source majeure de données de véhicules, à la fois pour les flottes et les FST. Par ailleurs, les intégrations de FEO et de FST sont de plus en plus nombreuses, comme le démontrent les partenariats de Navistar avec Geotab, Samsara et Cloudera ainsi que le Virtual Vehicletm entièrement « ouvert » de Daimler.

Le rapport analyse les stratégies, défis et opportunités de l'ensemble des acteurs clés et montre comment la télématique pourrait permettre de réduire de 10% le coût total de possession des utilitaires. Réalisée dans dix-huit pays et régions clés de cinq continents, la recherche comprend les profils détaillés de 39 FST et FEO. Ses prévisions de marché jusqu'en 2030 couvrent les véhicules utilitaires légers ; les véhicules utilitaires lourds ; les bus et autocars ; les engins de chantier comme les chargeuses-pelleteuses et les excavatrices ; les véhicules miniers ; les véhicules forestiers et les machines agricoles, y compris les tracteurs et les moissonneuses-batteuses.

