Frost & Sullivan désigne Webhelp comme le fournisseur de services d'externalisation d'expérience client le plus innovant

Webhelp, leader européen et mondial en expérience client, est reconnu par Frost and Sullivan comme acteur le plus innovant du secteur dans son rapport Frost Radartm 2021. Le groupe confirme également son leadership avec la deuxième position sur l'indice de croissance.

Le Frost Radartm évalue les taux de croissance ainsi que les revenus associés, en regard de différents indicateurs tels que la scalabilité, l'innovation, la R&D, le portefeuille de produits et l'alignement client. Webhelp obtient les meilleures notes devant 18 autres entreprises à travers un panel de plus de 250 participants du secteur dans toute l'Europe.

« Webhelp ne cesse de se surpasser grâce à son portefeuille de solutions avant-gardiste, nourri par son expertise CX de référence, des analyses de pointe, l'intelligence artificielle, l'automatisation et les technologies omnicanales, » déclare Federico Teveles, analyste du secteur de l'expérience client chez Frost & Sullivan. « En conjuguant cela avec le haut niveau d'expertise d'équipes formées et dédiées, Webhelp continue de proposer une expérience client exceptionnelle pour répondre à l'évolution permanente des attentes consommateurs. » précise-t-il.

Frost & Sullivan souligne que Webhelp possède l'une des approches les plus avant-gardistes du secteur pour la conception d'expériences clients sur mesure. Avec son modèle opérationnel exclusif Webhelp Anywhere, les meilleurs choix de localisation et les nouveaux modes de travail sont intégrés dans une plateforme complète. L'entreprise s'est également distinguée par sa large gamme de solutions propriétaires, telles que la Voix du Client, l'agent augmenté, l'enregistrement et la transcription des appels, la traduction automatique et le speech analytics. En outre, la société est reconnue pour ses efforts internes en R&D grâce à des dizaines de partenariats qui enrichissent son offre tech.

Le rapport estime et confirme que la croissance significative que Webhelp a réalisé au cours de l'année écoulée est le fruit d'un focus sur le développement de ses capacités de transformation digitale et de conseil en expérience client, cela au profit de parcours client complets et centrés autour de la création de valeur.

« Nous sommes très fiers que Frost & Sullivan ait désigné Webhelp comme le meilleur innovateur CX en Europe. Ils ont reconnu à la fois notre capacité technologique et notre proposition Webhelp Anywhere, qui combine le best-shoring avec de nouveaux modèles de prestation - tels que le travail à domicile, les modèles hybrides et la GigCX. C'est cet état d'esprit qui permet d'innover avec nos clients de poursuivre notre croissance mondiale. Webhelp est désormais présent dans plus de 55 pays à travers le monde, nous sommes donc bien placés pour maximiser l'impact de nos clients, de nos collaborateurs et des communautés au sein desquelles nous travaillons. » déclare Olivier Duha, CEO et co-fondateur de Webhelp.

A propos de Webhelp

Webhelp conçoit des parcours client qui créent la différence. Nous sommes le partenaire global qui crée, délivre et optimise des expériences humaines uniques dans le monde digital d'aujourd'hui.

De la vente à l'après-vente, de la modération de contenu au credit management, Webhelp gère les parcours clients de bout en bout, qu'ils soient B2C ou B2B. Près de 100 000 collaborateurs passionnés, répartis dans plus de 55 pays, aident des marques, leaders actuels ou futurs, à se distinguer. Webhelp est actuellement détenue par son management et le Groupe Bruxelles Lambert (Euronext : GBLB), une holding d'investissement mondial de premier plan, depuis novembre 2019.

Communiqué envoyé le 10 février 2022 à 03:05 et diffusé par :