PAUL SMITH COLLABORE AVEC PORTER POUR CRÉER UNE NOUVELLE COLLECTION DE SACS

PARIS, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- Paul Smith a collaboré avec PORTER, marque d'accessoires iconique Japonaise, pour créer une nouvelle collection de sacs et d'accessoires pour la saison Printemps-Été 2022.

Réunissant les meilleurs atouts des deux marques, cette collection de sacs marie les formes emblématiques de PORTER avec le code couleur et les rayures propres à la Maison Paul Smith. La collection a été dévoilée lors du défilé de mode pour hommes Printemps-Été 2022 en juin 2021.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur:

Les pièces sont conçues dans un sergé de nylon signature, à savoir le tissu d'origine utilisé par PORTER en raison de sa légèreté et de sa durabilité exceptionnelle. Cette collaboration exclusive comprend des classiques de PORTER comme le sac Helmet, le sac marin à bandoulière et les portefeuilles, autant de créations revisitées dans l'esprit Paul Smith.

Facilement reconnaissable, la mosaïque de rayures graphiques combine habilement une multitude de tailles de rayures avec diverses palettes de couleurs. Le résultat ? Des créations visuellement percutantes qui utilisent les rayures en hommage à la longue tradition de Paul Smith. Des toiles de tente vintages ? dont des photos ont figuré sur le mood board de la collection Printemps-Été 2022 de Paul Smith?, sont également représentées en clin d'oeil aux joies du plein air et de la nature.

Pour définir cette palette typique de couleurs, le point de départ de la réflexion a été les tons présents dans la collection homme Printemps-Été 2022 de Paul Smith. Une collection évoquant les activités de plein air, avec des nuances organiques de vert et de bleu qui dessinent des rayures audacieuses, des couleurs naturelles et sourdes, ainsi que des rayures noir minuit, blanches et rouges pour recréer les teintes du ciel au lever du soleil. Les logos de PORTER et de Paul Smith ornent la partie avant des sacs, soulignant les liens étroits qui unissent les deux marques.

La boutique de Paul Smith a été la première au Royaume-Uni à commercialiser les sacs et accessoires PORTER. Cette collaboration est chère à Paul Smith car elle traduit son affection pour la finesse de l'artisanat japonais, mais également son respect et son admiration pour la marque PORTER.

La collection Paul Smith + PORTER sera disponible en ligne, ainsi que dans certaines boutiques de Paul Smith et de PORTER à partir du 16 février.

