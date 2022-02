FIRMENICH AFFICHE DE SOLIDES RÉSULTATS AU PREMIER SEMESTRE DE L'EXERCICE 2022, MALGRÉ UN CONTEXTE DIFFICILE SUR LE MARCHÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES ET LES CHAINES D'APPROVISIONNEMENT





GENÈVE, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- Firmenich International SA, première entreprise non cotée de parfums et d'arômes au monde, annonce ses résultats semestriels pour la période clôturée le 31 décembre 2021.

Éléments financiers

Chiffre d'affaires de 2 241 millions de CHF en hausse de +12,3% à taux de change constant [1] . En données publiées, les revenus ont augmenté de +12,2% d'une année sur l'autre

. En données publiées, les revenus ont augmenté de +12,2% d'une année sur l'autre EBITDA [2] de 451 millions de CHF, correspondant à une augmentation de +24,9% d'une année sur l'autre

de 451 millions de CHF, correspondant à une augmentation de +24,9% d'une année sur l'autre EBITDA ajusté [3] de 460 millions de CHF, soit une augmentation de +25,3% par rapport à l'année précédente, grâce à la croissance du chiffre d'affaires et un mix-produit favorable. La marge d'EBITDA ajustée, exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, de 20,5%, a augmenté de +2,1 points de pourcentage d'une année sur l'autre

de 460 millions de CHF, soit une augmentation de +25,3% par rapport à l'année précédente, grâce à la croissance du chiffre d'affaires et un mix-produit favorable. La marge d'EBITDA ajustée, exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, de 20,5%, a augmenté de +2,1 points de pourcentage d'une année sur l'autre Free Cash Flow[4] de 162 millions de CHF, en baisse de -10,7% d'une année sur l'autre, en raison d'une augmentation du besoin en fonds de roulement, liée à des stocks plus importants pour préserver le niveau de service et accompagner nos clients dans un environnement volatile, marqué par les tensions sur les chaines d'approvisionnement

Éléments opérationnels

Croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires des divisions Parfumerie & Ingrédients et Arômes (Taste & Beyond), avec la conclusion de nouvelles affaires dans un contexte de marché en amélioration

Croissance à travers toutes les zones géographiques et forte dynamique dans les zones clés, dont l' Europe (+22,2%), l'Inde (+12,9%), la Chine (+10,4%) et l'Amérique du Nord (+7,0%)

(+22,2%), l'Inde (+12,9%), la Chine (+10,4%) et l'Amérique du Nord (+7,0%) Priorité donnée à l'approvisionnement des clients et à la qualité de service, dans un contexte de tension des chaines d'approvisionnement et un environnement global difficile pour les matières premières

Nous bénéficions des investissements continus dans les segments en croissance, les zones géographiques clés et les offres différenciées, notamment : la réduction du sucre, les ingrédients naturels et renouvelables, les aliments à base de plantes, les parfums responsables, le commerce électronique et les canaux numériques

Poursuite des investissements sur les marchés stratégiques en croissance, avec l'ouverture d'un centre de cocréation de parfums et de goûts pour les clients dans le Sud de la Chine, et le lancement de la construction d'un centre de production de pointe en Turquie

Lancement d'innovations pour offrir des parfums aux performances supérieures et aux bénéfices éprouvés, ainsi que des nouveautés dans les ingrédients renouvelables avec Muguissimotm, et dans les ingrédients 100% naturels avec Muguet Firgoodtm

Progression dans la réalisation des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour 2025 et 2030. Obtention pour la 4ème année consécutive de la note triple A du Carbon Disclosure Project et d'une note de 7,5 par Sustainalytics pour les risques ESG, classant Firmenich en tête du secteur et parmi les 50 premières entreprises évaluées. Notation « Platinium » d'EcoVadis, pour la deuxième année consécutive, avec pour 2021 un score de 88/100, soit la plus élevée du secteur, ce qui classe Firmenich parmi le top 1 % des entreprises évaluées

« Firmenich a réalisé de solides performances au cours du premier semestre de l'exercice 2022, en affichant une croissance soutenue du chiffre d'affaires, dans un contexte de tension des chaines d'approvisionnement mondiales et un environnement difficile pour les matières premières. Nous continuons également à faire avancer le secteur en matière de modèle d'affaires responsale, en réalisant de nouveaux progrès par rapport à nos ambitions ESG et en atteignant les standards ESG les plus élevés », a déclaré Patrick Firmenich, président du conseil d'administration.

« Notre stratégie, qui a mis l'accent sur la créativité, la digitalisation, le service client et l'innovation a porté ses fruits. Nous avons réalisé une croissance à deux chiffres de notre chiffre d'affaires et de notre résultat, malgré les défis liés aux matières premières, aux chaines d'approvisionnement et aux vagues successives de Covid-19. Depuis le début de la pandémie, nous avons démontré la résilience de notre entreprise et continué à investir dans les segments en croissance, les zones géographiques clés et les technologies différenciantes. Nous continuerons à développer des relations de proximité avec nos clients et à offrir un service de qualité supérieure, grâce à l'engagement de nos collaborateurs, à une innovation ciblée et à une forte intégration verticale », a déclaré Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich.

Performances S1 2022

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires atteint 2 241 millions de CHF, soit une croissance à taux de change constant de +12,3% par rapport au S1 2021. En données publiées, le chiffre d'affaires a augmenté de +12,2% par rapport au S1 2021. Les taux de change, par rapport à l'année précédente, ont eu un impact négligeable sur les revenus.

La division Arômes (Taste & Beyond) a enregistré une croissance du chiffre d'affaires de +13,4% à taux de change constant, avec une croissance à deux chiffres dans tous les segments et les initiatives stratégiques. Nous avons fait des progrès significatifs en nouant des partenariats stratégiques avec des clients clés, pour les aider à gagner la confiance des consommateurs grâce à notre capacité d'innovation, notre connaissance des marchés finaux, et notre expertise en matière de produits naturels et de solutions au-delà des arômes.

Le chiffre d'affaires de la division Parfumerie & Ingrédients a augmenté de +11,7%, à taux de change constant, principalement grâce à la forte croissance des activités de Parfumerie Fine et Ingrédients. La Parfumerie Fine a enregistré la meilleure croissance du secteur, dépassant les niveaux d'avant la pandémie malgré la faiblesse persistante du travel retail. Cette croissance résulte de la reconstitution de stocks et de la conclusion de nouvelles affaires, grâce à un pipeline d'innovations en ligne avec les besoins clients et à notre leadership sur le segment haut de gamme. Dans les Ingrédients, nous avons poursuivi sur notre lancée, avec une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires sur l'ensemble du portefeuille, portée par une demande soutenue de la part des clients. Le chiffre d'affaires pour la Parfumerie Consommateurs est en légère diminution, en raison de la comparaison à une base élevée l'année précédente, ainsi que de difficultés rencontrées par certains clients de petite et moyenne taille en matière de logistique et d'approvisionnement en matières premières qui ont pénalisé leurs capacités de production.

EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté a atteint 460 millions de CHF, soit une hausse de +25,3 % par rapport au S1 2021. L'évolution des taux de change par rapport à l'année précédente a eu un impact favorable de 2 millions de CHF sur l'EBITDA ajusté. En excluant cet effet, la hausse de l'EBITDA ajusté aurait atteint +24,8 % par rapport au S1 2021.

La marge d'EBITDA ajustée, en pourcentage du chiffre d'affaires, a atteint 20,5 %, soit une hausse de +2,1 points de pourcentage, grâce à la croissance du chiffre d'affaires sur l'ensemble des activités, et à un mix produit favorable lié à la croissance en Parfumerie Fine, Ingrédients et Arômes (Taste & Beyond). En excluant l'impact de l'évolution des taux de change, la marge d'EBITDA ajustée aurait augmenté de +2,0 points de pourcentage par rapport au S1 2021.

Comme le reste de l'industrie, le groupe est confronté à un environnement mondial de plus en plus tendu, avec des pénuries de matières premières, une inflation des coûts, des difficultés logistiques et une hausse des prix de l'énergie. Firmenich continue à agir de manière proactive pour naviguer dans cet environnement volatile et inflationniste.

Free Cash Flow

Le Free Cash Flow s'est réduit de -10,7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 162 millions de CHF. La croissance des bénéfices a été compensée par une augmentation du besoin en fonds de roulement liés à des stocks de sécurité plus importants que par le passé. Dans le cadre d'une exécution prudente de ses opérations, Firmenich a augmenté ses stocks pour préserver le niveau de service dans un environnement volatile, marqué par les perturbations de la chaine d'approvisionnement. Firmenich reste déterminé à trouver un équilibre entre le niveau de service et la génération de Free Cash Flow.

Modèle d'affaires responsable

La responsabilité est au coeur des valeurs de Firmenich et constitue une source de confiance et de différenciation pour les clients, les investisseurs et toutes nos parties prenantes. Après avoir atteint ses objectifs environnementaux ambitieux pour 2020, après la COP21, et après avoir annoncé de nouveaux engagements pour 2025 et 2030, Firmenich a poursuivi ses efforts pour relever encore la barre en matière d'ESG.

Ce semestre, Firmenich a de nouveau amélioré sa notation ESG délivrée par Sustainalytics en la portant à 7,5 points, ce qui la place au 37ème rang sur près de 15 000 entreprises évaluées dans le monde, et au premier rang dans le secteur de la chimie.

Firmenich a également reçu la note triple "A" du CDP pour la quatrième année consécutive, l'une des deux seules entreprises au monde à obtenir ce résultat.

Firmenich a obtenu la médaille « Platinium » d'Ecovadis pour la deuxième année consécutive avec un score de 88/100. Il s'agit du meilleur score jamais attribué par EcoVadis, classant Firmenich dans le top 1% des 85 000+ entreprises évaluées dans le monde depuis 2009, et comme le leader de son secteur.

Firmenich a été classée 10ème sur 350 entreprises dans le cadre du World Benchmarking Alliance Food & Agriculture Benchmark. Le Food and Agriculture Benchmark mesure et classe les principales entreprises sur les questions liées à la transformation des systèmes alimentaires, conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Par ailleurs, l'activité Ingrédients DRT de Firmenich a remporté le prix de l'innovation ESG de France Chimie pour les biocombustibles renouvelables Dertal®, des alternatives durables aux combustibles lourds et aux huiles minérales pour générer de la chaleur, de la vapeur et de l'électricité verte. Cette distinction reconnaît la créativité et l'impact des initiatives du groupe, démontrant ainsi son engagement fort pour la durabilité et la gestion responsable des ressources.

Diffusion

Ces informations sont fournies par Firmenich International SA conformément au règlement européen 596/2014 relatif aux Abus de Marché et à la réglementation suisse FMIA. Les informations ont été soumises pour publication, par l'intermédiaire des contacts indiqués ci-dessous, à 7h00 CET le 10 février 2022. Des informations supplémentaires sont disponibles pour les investisseurs sur https://investors.firmenich.com.

À propos de Firmenich

Firmenich est la première entreprise non cotée de parfums et d'arômes au monde. L'entreprise fondée en 1895 à Genève, en Suisse, reste depuis 125 ans une entreprise familiale Firmenich est un acteur incontournable du B2B opérant principalement sur le marché des parfums et des arômes et spécialisé dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Reconnue pour son investissement dans la recherche et sa créativité de classe mondiale, ainsi que pour son leadership en matière d'ESG, Firmenich offre à ses clients des innovations avancées en matière de formulation, une large palette d'ingrédients haut de gamme, et des technologies propriétaires incluant la biotechnologie, l'encapsulation, la science olfactive et la modulation du goût. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 4,3 milliards de CHF à fin juin 2021. Plus d'informations sur www.firmenich.com.

1. La croissance à taux de change constant est un indicateur utilisé par notre management et notre conseil d'administration pour évaluer la performance opérationnelle de l'entreprise. Nous considérons que l'élimination des effets de change permet une comparaison pertinente de notre performance opérationnelle d'une période à l'autre, et une meilleure compréhension des facteurs qui ont contribué à l'évolution de cette dernière. La croissance à taux de change constant est calculée en comparant les résultats de la période en cours convertis aux taux de change de la période précédente, avec ceux de la période précédente exprimés aux taux de change de la période précédente.

2. L'EBITDA se défini comme le bénéfice avant intérêts, impôts, taxes, dépréciations et amortissements. Il correspond au résultat opérationnel avant dépréciations, amortissements, pertes de valeur et subventions.

3. L'EBITDA ajusté est l'EBITDA publié, il est net des éléments qui ont un impact significatif sur la compréhension des sous-jacents de l'activité opérationnelle courante. Ces éléments comprennent les coûts de restructuration, les gains et pertes sur les actifs non courants, les coûts liés aux acquisitions, et les gains et pertes relatifs aux régimes de retraite.

4. Le Free Cash Flow est égal au flux de trésorerie généré par l'activité d'exploitation moins les investissements nets. Il représente la capacité du groupe à générer des liquidités pour payer des dividendes, rembourser les apporteurs de capitaux ou procéder à des acquisitions lorsque nécessaire.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/798187/Firmenich_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 10 février 2022 à 01:00 et diffusé par :