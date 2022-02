Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 9 févr. 2022

Mercredi 09/02/2022 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 6 millions $ Lotto 649 MAIN Draw12, 14, 19, 28, 32 & 36 numéro 17 Lot garanti de LOTTO 6/49 77118841-01 ONTARIO 493, 10, 17, 25, 37 & 45. No comp. 23. POKER LOTTO Main gagnante: 4-C, 2-H, 2-D, 3-C,...

E n association avec la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme, un groupe de médecins tiendra une conférence de presse à Toronto pour demander au gouvernement fédéral de supprimer les restrictions inutiles et non fondées sur des données...