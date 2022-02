Un système d'exploitation Thundercomm équipe la nouvelle montre connectée de Louis Vuitton





En ce 9 février 2022, coup de projecteur sur la montre connectée totalement inédite récemment lancée par Louis Vuitton : la Tambour Horizon Light Up. Ce nouveau produit allie conception raffinée, expérience harmonieuse et technologie de pointe.

Soumis à des exigences ambitieuses, Louis Vuitton a collaboré avec Thundercomm, le principal fournisseur au monde de solutions et de produits intelligents liés à l'IdO, au travers de la plateforme Thundercomm Wearable. Solution perfectionnée de bout en bout, la plateforme Wearable est à la fois compatible avec Android et iOS. Caractérisée par un système Bluetooth/WiFi optimisé et par des technologies avancées de synchronisation de données, elle intègre plusieurs algorithmes de capture évolués et peut se connecter à de puissants services de cloud. Avec sa conception d'IU dédiée et ses performances optimisées de système d'exploitation, la plateforme prend solidement en charge la montre connectée.

Hiro Cai, PDG de Thundercomm, explique : « Thundercomm crée constamment de la valeur pour ses clients. Ses principales compétences étant axées sur l'optimisation et la personnalisation des systèmes d'exploitation, Thundercomm s'est fait un honneur d'offrir ses services à Louis Vuitton pour fournir aux utilisateurs des produits basés sur les bonnes pratiques. La montre connectée Tambour Horizon Light Up constitue une réussite supplémentaire après le lancement du haut-parleur Horizon Light Up. Notre collaboration de haut vol pourrait permettre aux clients de la marque de bénéficier de nouveaux produits extrêmement intéressants et d'une fantastique expérience d'art de vivre dans un avenir proche. »

À propos de Thundercomm

Thundercomm, une coentreprise formée par ThunderSoft et Qualcomm, a été créée pour accélérer l'innovation dans le domaine de l'Internet des Objets et dans l'industrie automobile en fournissant des solutions complètes optimisées par Qualcomm Technologies. Grâce à ses compétences en matière de systèmes d'exploitation, notamment Android, Linux et d'autres, à son portefeuille de logiciels étrangers et de technologies d'intelligence artificielle sur appareils acquis auprès de ThunderSoft, ainsi qu'à son réseau mondial de vente et d'assistance, Thundercomm est un partenaire fiable et de choix pour les clients internationaux qui souhaitent mettre au point des produits de nouvelle génération de haute qualité tout en réduisant les délais de commercialisation.

