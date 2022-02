Eaton lance des composants électriques basse tension pour les véhicules commerciaux et les applications hors route





Eaton, société de gestion de l'énergie, a annoncé aujourd'hui que sa division Groupe véhicules propose désormais un ensemble de composants électriques basse tension répondant aux exigences croissantes en termes de puissance et de commande, notamment en matière de conversion, de protection et de distribution pour les véhicules commerciaux et les applications hors route. Ces technologies se destinent à de multiples segments, parmi lesquels les véhicules commerciaux, mais également les applications militaires, de construction, et agricoles.

« Nous facilitons la tâche des clients en proposant une gamme complète de technologies électriques basse tension », a déclaré Pratik Trivedi, vice-président et directeur général de la division Électromobilité d'Eaton pour l'Amérique du Nord. « Certains concurrents fournissent ces produits dans leur individualité, mais nous fournissons une gamme complète de solutions électriques pour les véhicules commerciaux et les applications hors route. »

Légères, les technologies basse tension d'Eaton sont conçues pour résister à des environnements difficiles. La gamme sur mesure peut être facilement intégrée à l'architecture existante d'un véhicule en fonction des besoins du client.

Les produits basse tension éliminent la nécessité de l'hydraulique dans le segment agricole

Les fabricants d'équipements agricoles suivent de plus en plus l'exemple de l'industrie des véhicules commerciaux, en remplaçant par des composants électriques les équipements existants, traditionnellement fondés sur l'hydraulique. Les composants électriques éliminent le risque de fuites de liquides susceptibles de contaminer les sols et de détruire les récoltes, auxquelles il est coûteux de remédier.

Les composants électriques d'Eaton facilitent la transition de l'hydraulique vers l'électronique. Par exemple, si une semeuse agricole à volume élevé nécessitant 56 volts est couplée à une architecture 12 volts, le boîtier de protection de circuit de conversion de puissance DC-DC d'Eaton augmente l'alimentation du tracteur à 56 volts pour faire fonctionner la semeuse, tout en évitant l'emmêlement habituel des câbles hydrauliques.

Le segment de la construction peut se tourner vers la climatisation électrique pour plus de sécurité

Les équipements de construction et leurs opérateurs effectuent souvent des travaux exténuants, dans des conditions difficiles. Il arrive que des opérateurs restent assis dans une cabine pendant de longues durées, dans une forte chaleur, la climatisation fonctionnant sans interruption, ce qui signifie que le moteur doit lui aussi continuer de tourner. Le passage à un système de climatisation alimenté électriquement permet à la climatisation de fonctionner lorsque le moteur est à l'arrêt, ce qui permet des économies de carburant et une réduction des émissions d'échappement.

La gamme de solutions de contrôle mobile OMNEX Trusted Wirelesstm d'Eaton pour l'équipement lourd et les opérations sur le terrain permet un plus haut niveau de sécurité et d'efficience sur les sites de construction. Les contrôleurs sans fil permettent de faire fonctionner l'équipement lourd de type camions de vidange, remorqueurs, bétonnières et grues. Le fonctionnement à distance offre plusieurs avantages, parmi lesquels une réduction du nombre de travailleurs sur site, ainsi que leur sécurité.

Les fabricants d'équipements de construction adoptent également des architectures à plus haute tension, notamment des systèmes 48 et 56 volts, afin d'exploiter des équipements plus avancés et plus énergivores. Bien que cela permette de répondre aux exigences en matière d'alimentation, il est encore nécessaire d'utiliser le véhicule et des systèmes à plus faible tension, tels que des équipements légers et de communication. Les solutions d'ondulation et de conversion de puissance CC-CC d'Eaton sont utilisées pour réduire ou accroître la tension en fonction des besoins. Les solutions de protection de l'alimentation d'Eaton fonctionnent en parallèle des solutions de conversion de puissance pour veiller à ce des niveaux appropriés de tension et de courant soient présents dans les composants électriques du véhicule.

« Nous proposons des fonctionnalités intelligentes qui nous différencient de nos concurrents », a déclaré Trivedi. « Nos produits électriques sont conçus pour fonctionner ensemble pour fournir une solution de systèmes à nos clients. »

