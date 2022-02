Norge Mining Plc annonce une extension significative des ressources minérales du gisement de Storeknuten





Norge Mining plc ("Norge Mining" ou la "société"), la société d'exploration minière anglo-norvégienne focalisée sur le projet d'exploration de Bjerkreim dans le sud-ouest de la Norvège, annonce que de récents travaux de forage et d'analyse dans le gisement de Storeknuten ont permis d'augmenter de façon importante l'estimation des ressources minérales à près d'un milliard de tonnes.

En mai de l'année dernière, la société annonçait une estimation des ressources minérales JORC2 pour le Storeknuten à hauteur de 240 millions de tonnes, ce qui lui permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un gisement de classe mondiale contenant les trois matières premières critiques de l'UE que sont le phosphate, le vanadium et le titane. Depuis lors, de nouveaux forages d'exploration ont permis de quadrupler les ressources JORC, désormais estimées à 910 millions de tonnes, renforçant ainsi l'importance mondiale de cette découverte.

Outre l'estimation de la teneur en vanadium de la magnétite du site de Storeknuten, la teneur globale en magnétite a également été mesurée pour la première fois en vue de l'utilisation potentielle de son contenu en fer.

Points clés

Actualisation de l'estimation des ressources minérales JORC pour Storeknuten à hauteur de 910 millions de tonnes, avec des teneurs moyennes de 1,55% de pentoxyde de phosphore, 4,80% de dioxyde de titane et 0,07% de pentoxyde de vanadium.

Les ressources réactualisées sont comparables à l'estimation initiale des ressources minérales du site de Storeknuten, soit 240 millions de tonnes, avec des teneurs moyennes de 2,36 % de pentoxyde de phosphore, 4,71 % de dioxyde de titane et 0,07 % de pentoxyde de vanadium.

Exclusion faite de deux zones de phosphate à faible teneur, l'estimation actualisée offre une teneur moyenne de 3,36% de pentoxyde de phosphore pour une ressource totale de 410 millions de tonnes, soit une augmentation substantielle de la teneur par rapport à l'estimation originale.

Les teneurs en oxyde de fer contenues dans la magnétite ont été incluses pour la première fois, donnant une teneur moyenne de 7,24 % pour les ressources minérales.

Cette estimation actualisée des ressources a été préparée conformément à la norme JORC par SRK Exploration Services Ltd (SRK), filiale de SRK Group, un consultant international indépendant spécialisé dans l'exploitation minière, l'exploration et l'environnement.

Estimation des ressources minérales de Storeknuten

La version actualisée de l'estimation des ressources minérales du site de Storeknuten, établie conformément à la norme JORC, est détaillée ci-dessous, ainsi que l'estimation JORC initiale de mai 2021, à titre de comparaison.

Domaine Classification Tonnes P 2 O 5 TiO 2 V 2 O 5 Fe 3 O 4 (Mt) (%) (%) (%) (%) Zone B Présumée 190 3,05 4,63 0,08 7,83 Zone B FW Présumée 230 0,07 4,67 0,06 6,03 Zone B Haut FW Présumée 270 0,04 5,20 0,07 7,19 Zone B Haut Présumée 200 3,79 4,70 0,08 8,36 Zone B Bas Présumée 20 1,66 3,32 0,04 4,21 Total Présumée 910 1,55 4,80 0,07 7,24 Sans la zone B FW et FW Haut Présumée 410 3,36 4,61 0,08 7,94 Déclaration JORC initiale Présumée 240 2,36 4,71 0,07 S/O

La date de clôture des données utilisée pour produire l'estimation ci-dessus était le 14 novembre 2021 et les données sont tirées d'un total de 5 398 échantillons analysés sur 25 trous de forage. Au total, 10 638m de forage ont été réalisés à Storeknuten à la clôture des données dans le cadre d'un programme de forage qui avait démarré en septembre 2020.

Le projet d'exploration Bjerkreim est situé dans le sud-ouest de la Norvège, dans la vaste intrusion stratifiée Bjerkreim-Sokndal, qui a fait l'objet de nombreuses études par la Commission géologique de Norvège (NGU) et d'autres chercheurs. Norge Mining se focalise sur le lobe Bjerkreim de cette intrusion, qui forme une grande structure synclinale en dépression. Cette fosse s'étend à l'affleurement sur quelque 20 km du nord-ouest au sud-est et jusqu'à 10 km du nord-est au sud-ouest. Elle s'étend sur plusieurs kilomètres de profondeur.

La minéralisation du site de Storeknuten apparaît dans des couches fortement inclinées qui sont continues en aval et latéralement. Elle se compose d'assemblages de minéraux magmatiques primaires dans lesquels la magnétite contenant du vanadium, l'ilménite (titane) et l'apatite (phosphate) sont les principaux minéraux d'intérêt. Le vanadium, le titane et le phosphate apparaissent tous sur la liste des matières premières critiques de l'UE, définies comme des matières d'importance stratégique pour l'économie européenne et actuellement importées par l'UE.

Le site de Storeknuten fait partie de la zone d'exploration de Høyland du projet d'exploration de Bjerkreim et se trouve à 4,5 km au sud-ouest du gisement d'Øygrei.

La déclaration d'une ressource minérale implique qu'il existe des perspectives raisonnables d'extraction économique. Dans le cas présent, cette exigence a été satisfaite en limitant le tonnage rapporté à celui tombant dans une fosse à ciel ouvert, dont l'optimisation repose sur des prix de vente de 175 USD/t d'ilménite, 141,25 USD/t de phosphate et 9,38 USD/li de V 2 O 5 . Cette estimation dépasse un seuil de rendement net de fonderie calculé sur la base de ces prix.

Bien que SRK a signalé pour la première fois une teneur en magnétite ainsi qu'une teneur en pentoxyde de vanadium, les quantités de chacune d'entre elles qui seront produites dépendront des résultats des études de délimitation du périmètre et des études ultérieures menées actuellement.

Le résumé du rapport complet de SRK sur les ressources minérales sera disponible sur le site Web de la société ultérieurement.

Prochaines étapes

Les nouvelles données sont actuellement intégrées à l'étude préliminaire du projet d'exploration Bjerkreim, dont la finalisation est prévue pour le premier semestre 2022. D'autres travaux d'exploration sont également programmés, dans le but de reclasser une partie des ressources minérales dans la catégorie indiquée.

Le PDG de Norge Mining, John Vergopoulos, a déclaré :

"Le fait de quadrupler les ressources de Storeknuten constitue une nouvelle étape importante dans la progression du projet d'exploration de Bjerkreim. Alors que l'accent sera mis sur les 410 millions de tonnes de minéralisation à haute teneur, la magnitude de la ressource totale témoigne de la position stratégique de la Norvège dans le développement de l'industrie minière européenne, afin de répondre à la demande de la transition vers une énergie propre, de réduire la dépendance aux chaînes d'approvisionnement mondiales et d'atteindre les objectifs de durabilité environnementale et sociale."

1 Dans le contexte de cette annonce, on entend par gisement de classe mondiale un gisement de très grande taille susceptible d'apporter des avantages économiques et stratégiques majeurs.

2 La norme applicable à cette déclaration est l'édition 2012 du "Code australien pour la déclaration des résultats d'exploration, des ressources minérales et des réserves de minerai" publié par le Comité conjoint des réserves de minerai de l'Institut australasien des mines et de la métallurgie, de l'Institut australien des géoscientifiques et du Conseil australien des minéraux" (le "Code JORC"). Le Code JORC est un code de référence aligné sur le modèle du Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards ("CRIRSCO"). Il s'agit d'une norme de référence internationalement reconnue, utilisée dans le monde entier pour les rapports liés au marché et les investissements financiers.

La personne compétente qui assume la responsabilité globale de la ressource minérale est le Dr Mike Armitage, C.Eng, C. Geol, FGS, MIMM, PhD. Le Dr Armitage est un géologue agréé, ce qui correspond à une organisation professionnelle reconnue ("RPO") figurant sur une liste régulièrement publiée par l'Australian Securities Exchange ("ASX"). Il est consultant d'entreprise associé de SRK Consulting (UK) Ltd et directeur de SRK Exploration Services. Il compte plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie minière et métallurgique et dispose également d'une expérience suffisante dans le style de minéralisation et le type de gisement considérés, ainsi que dans l'activité qu'il entreprend, pour être considéré comme une personne compétente au sens du Code JORC. Le Dr Armitage a été responsable de la déclaration des ressources minérales et des réserves de minerai pour diverses propriétés internationales au cours des 30 dernières années.

Pour les informations aux médias, veuillez contacter :

À propos de Norge Mining plc

Norge Mining plc est une société de ressources naturelles anglo-norvégienne axée sur l'exploration minérale en Norvège.

Les premières estimations des ressources minérales de la Société provenant du projet d'exploration Bjerkreim ont confirmé des gisements d'importance mondiale de vanadium, de titane et de phosphate, des matières premières critiques pour l'UE. La provenance de ces matières premières est d'une importance stratégique significative pour les engagements zéro carbone net, une exigence indispensable conditionnant la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

Norge Mining possède 61 licences d'exploration, totalisant plus de 520 000 kilomètres carrés dans le sud-ouest de la Norvège. La Société mène actuellement un programme de travaux d'exploration, s'appuyant sur des études antérieures effectuées par le Service géologique de la Norvège (NGU). La Société ambitionne de devenir une société d'exploration et d'exploitation minière de premier plan centrée sur la Norvège, durable et d'importance stratégique.

Fondée en novembre 2018, la Société a son siège au Royaume-Uni et possède une filiale norvégienne en exclusivité, Norge Mineraler AS.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.norgemining.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 18:15 et diffusé par :