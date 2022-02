NielsenIQ : 60 % des relancements de produits ne portent pas leurs fruits





Dans le monde, plus de 230 000 nouveaux produits sont lancés chaque année. Cependant, seuls 8 % des consommateurs restent fidèles à leurs marques, d'après les recherches de NielsenIQ. Pour rester pertinentes dans cet environnement concurrentiel en constante évolution, les marques ont besoin de s'adapter si elles ne veulent pas perdre de parts de marché. Toutefois, si les marques attendent trop longtemps pour évoluer, il peut être trop tard.

NielsenIQ introduit sans cesse de nouvelles innovations dans sa gamme de produits afin de proposer aux clients des informations dont ils peuvent tirer parti afin de prendre des décisions éclairées et efficaces. Nous savons que 60 % des relancements de produits ne se remettent pas de leur tendance à la baisse. C'est pourquoi nous avons développé une nouvelle solution révolutionnaire qui fournira aux marques des outils analytiques complets et des perspectives plus rapides pour les aider à adapter leurs produits existants aux tendances d'achat ainsi qu'à divers facteurs du marché.

BASES Renovator équilibre le besoin d'adaptation tout en renforçant la performance de la marque au travers d'une plateforme logicielle rapide et interactive. Grâce à une méthodologie en attente de brevet, BASES Renovator mélange les évaluations en comme hors contexte concurrentiel. Résultat : proposer une vue d'ensemble claire des changements qui impacteront la bonne santé financière, l'interaction concurrentielle et la perspective stratégique de la marque. En outre, BASES Renovator atteint ces objectifs en deux fois moins de temps que les autres solutions classiques.

« L'arrivée du Renovator tombe à pic », a déclaré Joe Willke, président de NielsenIQ BASES. « Des facteurs extérieurs ont poussé bon nombre de nos clients à se focaliser sur leur offre de base. Le Renovator est la solution parfaite pour les entreprises qui cherchent à investir et à innover sur leurs marques existantes. Les perspectives précieuses apportées par cette solution seront décisives pour se disputer le choix des consommateurs tout en renforçant l'image de marque. »

À propos de NielsenIQ

NielsenIQ est le chef de file des solutions fournissant un aperçu international, complet et objectif du comportement des consommateurs. Grâce à une plateforme révolutionnaire de données de consommation et à de solides capacités analytiques, NielsenIQ permet une prise de décisions audacieuse et confiante pour les plus grandes sociétés de biens de consommation au monde.

En s'appuyant sur des ensembles de données exhaustives et en mesurant toutes les transactions avec la même approche, NielsenIQ donne à ses clients un aperçu avant-gardiste du comportement des consommateurs afin d'optimiser la performance sur l'ensemble des plateformes de détail. Notre philosophie ouverte en matière d'intégration des données permet d'élaborer les ensembles de données de consommation les plus influents de la planète. NielsenIQ garantit une transparence et une compréhension absolues des tendances de consommation.

NielsenIQ, une société de portefeuille d'Advent International, est présente sur près de 100 marchés, couvrant plus de 90 % de la population mondiale. Pour de plus amples informations, visitez le site NielsenIQ.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 18:00 et diffusé par :