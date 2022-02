Nolla Cabins : invitation ouverte aux représentants de la presse pour découvrir le sublime Archipel finlandais





Nolla Cabins, une startup finlandaise axée sur le tourisme durable, invite les représentants de la presse du monde entier à vivre une expérience unique.

En 2022, Nolla Cabins offrira à des journalistes, des photographes naturalistes et des influenceurs une opportunité unique de découvrir l'atmosphère du parc national de l'Archipel finlandais en profitant gratuitement d'un séjour dans une cabane Nolla sur l'île de Stubbö Bärsskär.

L'Archipel finlandais, un lieu exceptionnel

Le but de cette initiative est de promouvoir la protection de l'héritage culturel de l'Archipel finlandais et de sensibiliser le public à sa beauté. Cette région naturelle unique au monde est méconnue même de nombreux Finlandais. L'archipel, qui compte environ 40 000 îles et îlots, a commencé à se former après l'Âge de glace et à être habité par l'Homme à la fin de l'Âge de pierre.

Mika Ihamuotila est connu pour son amour de l'Archipel finlandais, qui l'a poussé à donner l'île de Bärsskär au projet Nolla afin que le monde entier connaisse cette région naturelle exceptionnelle. Cette île et la cabane Nolla qui s'y trouve permettront aux représentants de la presse de visiter le parc national de l'archipel. Ces représentants pourront s'y rendre gratuitement ; en retour, nous espérons qu'ils donneront de la visibilité à cet archipel dans leurs médias respectifs. À l'issue du projet, les touristes pourront louer la cabane lors de leur visite de l'île.

Bärsskär, ou l'expérience du luxe sauvage

Sur l'île de Bärsskär, la nature dévoile la dureté des conditions de l'Archipel finlandais. En hiver, le vent glacial et les tempêtes mènent la vie dure aux arbres et à la végétation, tandis qu'en été, l'île est un véritable paradis pour les oiseaux, et désormais aussi pour les représentants de la presse. Ces derniers seront seuls sur cette petite île, cachée au beau milieu de l'archipel, offrant aux visiteurs la chance d'apprécier le caractère exclusif de cette solitude. Envie d'un bain de minuit sur l'îlot voisin ? Personne pour vous observer ! Outre les toilettes dont la cabane Nolla est équipée, des toilettes sont également prévues sur l'île. Et c'est à peu près tout. À l'exception, bien sûr, des rochers, des bouleaux, des genévriers et des oiseaux. Juste le bruit des vagues et le silence de la nature.

L'objectif de Nolla Cabins : un tourisme naturel sans émissions

La cabane Nolla a été conçue par le designer industriel finlandais Robin Falck. Sa structure a pour but d'explorer l'interaction entre l'homme, l'espace et l'environnement dans un minimalisme respectueux. Ce concept de cabane Nolla vise un tourisme zéro émission afin de rendre la randonnée possible même sur des sites naturels délicats. La cabane Nolla peut recevoir deux personnes. Elle est équipée d'un four pour la cuisine et de panneaux solaires qui génèrent suffisamment d'électricité pour les besoins quotidiens des visiteurs. La cabane Nolla invite les touristes à réfléchir à leur empreinte carbone : êtes-vous capables de produire zéro émission ?

À l'avenir, Nolla proposera un réseau de tourisme naturel qui donnera aux visiteurs l'occasion de profiter de la nature tout en pratiquant diverses activités, du kayak au séjour d'une nuit. Actuellement, seule l'île d'Isosaari compte des cabanes Nolla ; elle se trouve à seulement 30 minutes de bateau de la place du marché d'Helsinki. En 2022, la société prévoit de s'implanter sur d'autres sites exceptionnels.

Modalités de voyage

Le transport des visiteurs sera assuré par un moyen sans émissions complètement électronique, qui ralliera Helsinki à Kasnäs dans une initiative organisée dans le cadre d'une coopération avec Mercedes-EQ et Veho. Depuis le port de Kasnäs, les visiteurs continueront leur trajet par bateau jusqu'à Bärsskär, où les attendra une cabane Nolla préparée pour les accueillir. Toutes les émissions générées pendant le voyage seront compensées par le biais de notre coopération avec We Compensate.

Roope Lemmetti, PDG de Nolla, s'est exprimé en ces termes à propos du projet : « Je suis persuadé qu'un séjour sur cette île sera pour les visiteurs un moment mémorable. Stubbö Bärsskär est d'une beauté à couper le souffle, et passer une nuit sur l'île est une expérience vraiment unique. Nous avons consacré beaucoup d'efforts dans la réalisation de ce projet, et bien entendu, nous espérons que les représentants de la presse du monde entier saisiront cette occasion exceptionnelle. L'hébergement à Helsinki sera également offert pour les visiteurs arrivant de l'étranger. »

Vous pourrez vous rendre sur l'île entre le 5 janvier et le 1er octobre 2022. Afin que nous puissions traiter toutes les demandes de séjour estival, nous invitons les représentants de la presse à s'inscrire avant le 1er mars 2022 en appelant le +358 45 157 0535 ou par e-mail, à l'adresse barsskar@nollacabins.com. Pour de plus amples informations sur Bärsskär, visitez le site https://nollacabins.com.

