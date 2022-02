Oerlikon Metco annonce l'élargissement de son site de commerce électronique myMetco à ses clients européens





Après le lancement réussi et l'adoption, par ses clients, de son site de commerce électronique en mai 2020, Oerlikon Metco vient d'élargir sa plateforme en ligne à ses clients européens: https://mymetco-europe.oerlikon.com

myMetco comporte un vaste portefeuille de matériaux provenant de tout un éventail de processus industriels ainsi que de pièces détachées pour les pistolets de projection thermique et les équipements d'Oerlikon Metco. La plateforme offre aux clients un mode numérique de simplification et d'accélération de leur processus de commande. La société étant chef de file du marché des solutions novatrices, comme le spray de projection thermique et la fabrication d'additifs métalliques, les clients de myMetco sont assurés de bénéficier de produits offrant une qualité et des avantages identiques à ceux auxquels elle les a habitués.

Les clients tirent parti de:

La tarification et la disponibilité actuelles des produits

Solides capacités de comparaison et fonctions de recherche produit

Un accès gratuit à un support technique produit assuré par des spécialistes

Une augmentation de l'efficacité grâce à un service de commande rapide et d'achat 24/24h et 7/7 jours

Commandes suivies et un traitement des commandes en ligne, en toute facilité

"Compte tenu de la popularité de la plateforme myMetco aux Etats-Unis, nous sommes très enthousiastes d'élargir l'accessibilité de nos produits et d'améliorer l'expérience client grâce à cette plateforme, au profit de nos clients européens, affirme Wolfgang J. Schmitz, président d'Oerlikon Surface Solutions pour l'Europe

Le déploiement européen de myMetco en janvier 2022 incluait les pays de l'Union européenne (hors Italie), le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège. Le site est disponible en cinq langues. Des pays supplémentaires seront ajoutés au cours de l'année 2022.

A propos d'Oerlikon Metco

Oerlikon Metco améliore les surfaces qui apportent des avantages aux clients grâce à une gamme unique de technologies de surface, d'équipements, de matériaux, de services, de services d'usinage spécialisés et de composants. Les technologies de surface telles que la projection thermique, le revêtement laser et le durcissement laser, améliorent les performances et augmentent l'efficacité et la fiabilité. Oerlikon Metco sert des secteurs tels l'aviation, la production d'électricité, l'automobile, le pétrole et le gaz, l'industrie et d'autres marchés spécialisés. La société exploite un réseau en croissance dynamique de plus de 40 sites dans la région EMEA, les Amériques et l'Asie-Pacifique. Oerlikon Metco, avec Oerlikon Balzers et Oerlikon AM, appartiennent au segment Surface Solutions du groupe suisse Oerlikon (SIX: OERL).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

