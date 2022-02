Fluence lance la solution Wireless Flex Dimming, qui offre aux producteurs commerciaux une installation évolutive et plus rapide des commandes d'éclairage





Fluence by OSRAM (Fluence), fournisseur leader mondial de solutions d'éclairage LED écoénergétiques destinées à la production de cannabis commercial et de produits alimentaires, a lancé une nouveauté dans sa gamme innovante de commandes d'éclairage : Wireless Flex Dimming. Tirant parti de la technologie de maillage Bluetooth de pointe, Wireless Flex Dimming permet aux luminaires Fluence de faire varier les niveaux d'éclairage sans fil en utilisant n'importe quel variateur standard 0 à 10 V ou n'importe quel contrôleur environnemental.

Wireless Flex Dimming offre aux producteurs une solution simple et rentable qui leur permet de faire évoluer les opérations d'une seule pièce à plusieurs milliers de luminaires par installation. Les nouvelles commandes permettent aux producteurs d'ajouter des luminaires ou de reconfigurer les zones de commande d'éclairage via une application mobile, sans aménagement coûteux ni électricien.

« Les grands producteurs commerciaux utilisent des systèmes d'automatisation sophistiqués pour contrôler leurs paramètres environnementaux, y compris l'intensité lumineuse et la durée d'éclairage », a déclaré Jordon Musser, directeur des produits chez Fluence. « Wireless Flex Dimming permet aux gestionnaires d'installations de connecter les systèmes d'éclairage de Fluence avec le système de gestion climatique préféré du producteur, tout en réduisant les délais d'installation et la complexité, ainsi que le coût total de la solution. Grâce à Wireless Flex Dimming, les producteurs peuvent mettre en oeuvre des stratégies avancées de contrôle de l'éclairage qui maximisent la croissance et la qualité des plantes, tout en minimisant les coûts d'exploitation. »

En proposant Wireless Flex Dimming aux producteurs commerciaux, Fluence optimise davantage le processus de modernisation, en passant des anciens systèmes au sodium haute pression (SHP) aux LED. Contrairement à la technologie LED, les systèmes SHP classiques offrent des capacités limitées en termes de variation de l'intensité de la lumière. Néanmoins, lors de la modernisation des systèmes SHP grâce à la technologie LED, l'ajout de câbles de variation de l'intensité à la structure existante peut se révéler coûteux, ce qui fait que de nombreux producteurs se retrouvent avec des installations LED sous-optimisées, qui ne sont pas dimmables. Grâce à Wireless Flex Dimming, les cultivateurs peuvent profiter de tous les avantage d'une commande dimmable haute précision et sans fil.

« L'introduction de Wireless Flex Dimming au sein de notre gamme de produits renforce notre engagement consistant à délivrer aux producteurs des solutions d'éclairage flexibles et personnalisables, qui répondent aux besoins de tous les environnements de culture », a déclaré David Cohen, PDG de Fluence. « Grâce à la possibilité d'intégrer facilement et de manière rentable des capacités de variation de l'intensité de la lumière au sein d'une exploitation, les producteurs adopteront pleinement les capacités uniques des LED, pour s'adapter rapidement aux exigences propres à une culture ou à l'environnement. »

En tant que fournisseur leader de solutions technologiques avancées destinées à l'horticulture, Fluence privilégie la sécurité pour ses solutions sans fil. Wireless Flex Dimming a obtenu la certification PSA Certifiedtm Level 1 (mesure indépendante des bonnes pratiques en matière de sécurité, dirigée par Arm) de la part de Riscure. La certification PSA Certified est reconnue par le Consortium DesignLights en tant que norme de cybersécurité approuvée pour les systèmes de commande d'éclairage interconnectés. Pour en savoir plus sur Fluence et sa gamme de commandes d'éclairage et de luminaires, rendez-vous sur www.fluence.science.

À propos de Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., filiale en pleine propriété d'OSRAM, crée de puissantes solutions d'éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d'éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, pour les meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. En plus de son siège mondial basé à Austin, au Texas, Fluence dispose d'un siège EMOA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur https://fluence.science.

