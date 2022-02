BrowserStack annonce le lancement de BrowserStack Champions, un programme visant à récompenser les leaders visionnaires dans le domaine des tests et du développement de logiciels





BrowserStack, principale plateforme de test de logiciels au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de BrowserStack Champions, programme communautaire visant à récompenser, célébrer et réunir les leaders visionnaires dans le domaine des tests et du développement de logiciels.

Conçu pour les individus passionnés qui repoussent constamment les limites en matière de développement de logiciels, le programme vise à favoriser une communauté dynamique d'experts qui partagent leurs connaissances, collaborent et contribuent à faire progresser l'univers du test et du DevOps.

« Un BrowserStack Champion est un individu passionné et toujours en quête d'apprentissage, qui inspire et dynamise les personnes qui l'entourent », a déclaré Ritesh Arora, cofondateur et PDG de BrowserStack. « Il façonne les communautés grâce à ses idées, et améliore les logiciels pour tous ? et c'est précisément la vocation de ce programme. »

Dans le cadre de cette communauté mondiale et exclusive, les membres peuvent contribuer de différentes façons ? amplifier leurs travaux via le blog et les cas d'étude de BrowserStack, participer aux conférences, partager leur expertise et leurs apprentissages avec d'autres, et organiser des rencontres locales. En contrepartie, ils ont l'occasion de bâtir leur marque personnelle et d'établir un leadership éclairé, de bénéficier d'opportunités de réseautage, et de créer potentiellement un impact réel.

« Je suis passionné par les communautés et les technologies. Je suis constamment à la recherche de moyens d'apprendre de nouvelles choses et de relever de nouveaux défis », a confié pour sa part Badhree Babu, membre du personnel technique chez PayPal. « J'ai toujours aimé utiliser BrowserStack et admiré sa simplicité ? et je suis sûr que la communauté de Champions ne fera que renforcer cette admiration. Je suis impatient d'entrer en contact et de collaborer avec des experts du monde entier. »

Le programme démarre avec 55 Champions issus de différents secteurs et postes, parmi lesquels figurent Joscha Feth, responsable technique chez Canva, Robert Huber, responsable de l'assurance qualité des contenus de production Web chez Adobe, Trisha Chetani, ingénieure en assurance qualité des logiciels chez Adidas, et Todd Eaton, responsable de l'assurance qualité des produits et du Dev-Ops chez The Weather Company - IBM.

Les inscriptions pour le programme BrowserStack Champions sont ouvertes. Cliquez ici pour vous inscrire, rencontrer les Champions, ou en savoir plus sur le programme.

À propos de BrowserStack

BrowserStack est la principale plateforme de test de logiciels au monde, permettant plus de deux millions de tests chaque jour dans ses 15 centres de données à travers le monde. BrowserStack aide Tesco, Shell, NVIDIA, Discovery, Wells Fargo, et plus de 50 000 clients à fournir rapidement des logiciels de qualité en migrant les tests sur leur Cloud. La plateforme BrowserStack fournit un accès instantané à plus de 3 000 appareils mobiles et navigateurs réels sur une infrastructure cloud extrêmement fiable, qui évolue facilement à mesure de la croissance des besoins. Avec BrowserStack, les équipes de développement et d'assurance qualité peuvent évoluer rapidement tout en offrant une expérience exceptionnelle à chaque client.

Fondée en 2011, BrowserStack est une société privée soutenue par Accel, Bond et Insight Partners. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.browserstack.com.

