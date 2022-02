Provenir nomme Lewis Horder pour gérer son expansion au Benelux





Provenir, un leader mondial en logiciels d'aide à la décision en matière de risques alimentés par l'intelligence artificielle (IA), a annoncé aujourd'hui que Lewis Horder avait été nommé directeur des ventes pour répondre aux besoins du nombre croissant d'organisations à la recherche de solutions d'aide à la gestion des risques alimentées par l'IA. Lewis Horder supervisera l'activité et développement commerciaux et les stratégies de mise sur le marché pour le Benelux.

M. Horder est fort d'une expérience dans le domaine des services financiers de plus de 15 ans. Avant de rejoindre Provenir, M. Horder a officié en tant que directeur des ventes EMEA (Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique.) au sein de FIS. Il a également occupé divers postes de direction des ventes chez WorldPay UK, avec pour mission l'élaboration de stratégies marketing et l'identification et mise en place de partenariats technologiques pour attirer de nouveaux clients.

« Reconnu et apprécié par de nombreuses organisations pour ses qualités de conseils, M. Horder possède une très grande connaissance du marché des services financiers au Benelux ainsi qu'un solide réseau relationnel, » a déclaré Frode Berg, directeur général de Provenir pour la région EMEA. « Le besoin d'améliorer l'expérience client pousse les sociétés de technologies financières innovantes et les banques du Benelux à rechercher des solutions de prise de décision en temps réel. M. Horder mènera nos efforts pour répondre à la demande croissante pour la plate-forme d'aide à la gestion des risques alimentée par l'IA de Provenir. »

Le logiciel d'aide à la gestion des risques alimenté par IA de Provenir est le premier véritable écosystème de prise de décision en matière de risque de l'industrie pour les sociétés de technologies financières et les fournisseurs de services financiers. Un lieu d'échange permettant d'accéder à une base de données mondiales qui réunit une IA puissante et une prise de décision de très grande qualité sur une plate-forme unique afin que les organisations puissent apporter l'aide à la décision en temps réel exigée par les consommateurs d'aujourd'hui.

À propos de Provenir

Provenir aide les sociétés de technologies financières et les fournisseurs de services financiers à prendre des décisions plus vite grâce à sa plate-forme d'aide à la gestion des risques alimentée par l'IA.

Provenir réunit les trois composants essentiels nécessaires, les données, l'IA et la prise de décision, en une solution d'aide à la gestion des risques uniformisée permettant aux organisations de proposer de nouvelles expériences de consommation d'une très grande qualité. Cette offre unique donne aux organisations la capacité de soutenir l'innovation en matière de prise de décision sur le cycle de vie de la clientèle en totalité, de stimuler l'amélioration de l'expérience des clients, d'accéder aux services financiers, une souplesse commerciale, et plus encore.

Provenir collabore avec des organisations de services financiers utilisant les technologies disruptives dans plus de 50 pays et traite plus de 3 milliards de transactions chaque année.

