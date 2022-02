La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour Terre-Neuve-et-Labrador commence ses travaux





ST. JOHN'S, NL, le 9 févr. 2022 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour Terre-Neuve-et-Labrador, récemment constituée, a commencé son examen des circonscriptions fédérales de la province. La Commission est composée de l'honorable juge Alphonsus Faour (président), d'Amanda Bittner (Ph. D., vice-présidente) et de Julie Eveleigh.

La Commission pour Terre-Neuve-et-Labrador est l'une des dix commissions indépendantes créées en vertu de la loi fédérale pour réviser les limites des circonscriptions fédérales du Canada.

La révision a lieu tous les dix ans après le recensement décennal. Selon la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, une commission doit être formée dans chaque province pour s'assurer que les limites des circonscriptions fédérales reflètent les changements survenus dans la population.

La révision des limites des circonscriptions fédérales de Terre-Neuve-et-Labrador ne se réduit pas à un simple exercice mathématique fondé sur le principe « une personne, un vote »; elle tient compte des communautés d'intérêts et de l'identité des communautés ainsi que de l'histoire et de la superficie de la province et de chaque circonscription.

La population de Terre-Neuve-et-Labrador était de 514 536 personnes en 2011. Le recensement de 2021 (dont les résultats officiels seront communiqués sous peu) fournira le chiffre de la population de l'ensemble de la province et celui de chacune de ses circonscriptions actuelles. La Commission formulera une proposition initiale au regard des circonscriptions de la province - une pour chacun de ses sept sièges à la Chambre des communes - en fonction des mouvements survenus dans la population. Certains de ces mouvements sont le résultat de déplacements intraprovinciaux, tandis que d'autres proviennent de migrations interprovinciales.

La Commission pour Terre-Neuve-et-Labrador publiera sa proposition initiale de nouvelle carte électorale dans quelques mois. Des audiences publiques permettant à des groupes et à des particuliers de prendre part au processus et de donner leur opinion suivront un peu plus tard, probablement en août et septembre. Les dates et heures de ces audiences seront annoncées dans les médias écrits, à la radio, dans les médias sociaux (Twitter, Facebook et Instagram) et sur le site Web de la Commission.

Les audiences publiques et la participation citoyenne ont joué un rôle important dans les travaux de la commission formée pour le redécoupage de 2012. Tous les résidents sont invités à participer à la révision actuelle en communiquant avec la Commission à tout moment ou en assistant aux audiences publiques de la seconde moitié de 2022.

Pour en savoir plus sur le redécoupage des circonscriptions fédérales de Terre-Neuve-et-Labrador, consultez https://redecoupage-redistribution-2022.ca.

SOURCE La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour Terre-Neuve-et-Labrador

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 14:41 et diffusé par :