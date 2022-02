ValueAct détaille l'impératif stratégique de transformer Seven & i Holdings en un champion mondial de la chaîne de distribution 7-Eleven, et appelle au dialogue entre les actionnaires concernant une éventuelle intervention de gouvernance à l'AGA





SAN FRANCISCO, 8 février 2022 /PRNewswire/ -- ValueAct Capital (« ValueAct »), une société d'investissement mondiale qui détient environ 4,4 % des actions en circulation dans Seven & i Holdings (« Seven & i », « la Société »), a publié aujourd'hui une présentation publique sur les impératifs de transformation et de création de valeur de Seven & i pour faciliter le dialogue entre les actionnaires. Le 25 janvier 2022, ValueAct a envoyé une lettre ouverte au conseil d'administration de Seven & i demandant officiellement que les administrateurs externes, qui constituent actuellement une minorité du conseil d'administration, devraient (1) obtenir officiellement et rapidement les commentaires directs des actionnaires sur les principales questions de stratégie et de gouvernance et (2) former un comité indépendant pour évaluer les solutions de rechange stratégiques. Dans une réponse du 3 février 2022, Seven & i n'a ni accordé les demandes officielles de ValueAct ni fourni de clarté stratégique. La réponse de la Société a continué de faire référence à des déclarations ambiguës dans le Plan de gestion à moyen terme plutôt que de préciser sans équivoque si la transformation en un champion mondial de la chaîne de distribution 7-Eleven est l'objectif stratégique, que ValueAct considère comme l'impératif stratégique évident pour de nombreuses parties prenantes.

ValueAct estime que l'intervention des actionnaires peut à présent être nécessaire en raison de la longue période de turbulence et de mauvais rendement au sein de la Société, et des années de dialogue privé qui n'ont pas permis à la direction de fournir des réponses adéquates et opportunes sur des questions clés. ValueAct estime que Seven & i manque d'orientation stratégique, que sa structure de gestion est inefficace et que son potentiel est nettement sous exploité.

La présentation souligne la conviction de ValueAct selon laquelle, si Seven & i se concentre sur 7-Eleven, elle peut devenir le champion mondial dans une industrie en croissance, alors que si ses efforts restent dispersés, la Société risque d'être perturbée et de continuer à produire de piètres résultats pour de nombreux groupes de parties prenantes. La présentation porte sur les initiatives stratégiques qui, selon ValueAct, transformeraient la Société en un champion mondial, augmenteraient considérablement la valeur de la Société et corrigeraient un environnement de gestion qui a déçu les employés et de nombreux autres groupes de parties prenantes.

ValueAct a discuté de ces sujets en privé avec la Société au cours de la dernière année et croit que la réponse de la haute direction à des questions clés a été indécise, imprécise et insatisfaisante.

Comme l'indique la présentation accessible via l'hyperlien ci-dessous, ValueAct estime que la transformation de Seven & i pourrait :

réparer un système de gouvernance d'entreprise qui n'a jamais réussi à s'aligner sur les intérêts des actionnaires

corriger l'environnement de gestion dysfonctionnel et remédier au découragement des employés

mettre davantage l'accent sur les principaux risques liés à la concurrence et à la durabilité qui, au fil des décennies, auront des conséquences sur la Société et ses parties prenantes

multiplier par plus de deux le cours de l'action et augmenter de manière substantielle la valeur à long terme de l'entreprise

Depuis 21 ans, ValueAct aide les entreprises publiques du monde entier à réussir leurs transformations et à créer de la valeur à long terme grâce à un dialogue privé et à l'établissement de relations constructives. Il est très rare que ValueAct s'engage publiquement. Elle ne le fait qu'après avoir déterminé que le dialogue privé seul ne produirait pas les progrès que toutes les parties prenantes seraient en droit d'attendre. Même dans ces situations, ValueAct reste ouverte à la réalisation de progrès grâce à un dialogue privé constructif avec la société émettrice, y compris dans les discussions actuelles avec Seven & i.

Le « Stewardship Code » du Japon, un code de bonne conduite pour les investisseurs institutionnels, encourage les investisseurs à s'engager avec d'autres investisseurs institutionnels (dans le cadre d'un engagement collaboratif) au besoin, en plus de s'engager de façon indépendante avec les sociétés émettrices. ValueAct a déjà été contactée par plus de trente des plus grands investisseurs de la Société, qui l'invitaient à s'engager sur les questions soulevées dans leur lettre. ValueAct discutera avec ses actionnaires de l'orientation stratégique et de la structure de gouvernance de Seven & i afin de déterminer les mesures à prendre lors de la prochaine assemblée générale annuelle pour veiller à ce que les intérêts des parties prenantes soient protégés et améliorés, en plus de soutenir la transformation de la Société afin d'assurer son leadership à long terme dans son domaine d'activité principal, 7-Eleven.

Pour consulter l'intégralité de la présentation, veuillez vous rendre sur le site https://valueact.com/presentations/.

À propos de ValueAct Capital

Créée en l'an 2000, ValueAct Capital est une société d'investissement internationale qui gère des capitaux pour le compte de certains des plus grands investisseurs institutionnels du monde. L'objectif du cabinet est de transformer les entreprises et de les aider à devenir des leaders mondiaux du XXIe siècle. ValueAct cherche à identifier des entreprises de haute qualité qui seraient sous-évaluées, pour y investir. Pour ce faire, la société adopte une approche patiente, collaborative et constructive afin de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes avec des investissements à long terme. La société détient généralement 10 à 18 investissements en même temps, et l'équipe interne de ValueAct Capital s'est forgé une expérience en siégeant au conseil d'administration de plus de 50 sociétés publiques. Pour plus d'informations, consultez le site https://valueact.com/.

Demandes de renseignement des médias et liées à la gouvernance :

ValueAct Capital

415 362-3700

media@valueact.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1733846/valueact_capital_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 14:29 et diffusé par :