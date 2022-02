Nabati Plant Eggztm est désormais disponible dans les épiceries Metro du Québec





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 09 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nabati Foods Global Inc. (CSE : MEAL) (FSE :7UW) (« Nabati Foods » ou la « Société »), une entreprise de technologie alimentaire à base de plantes offrant des aliments entier, naturels et d'origine végétale aux consommateurs soucieux de leur santé, annonce que Nabati Plant Eggztm, son substitut d'oeuf liquide à base de plantes exclusif, est maintenant en vente dans 28 épiceries Metro au Québec. Metro se classe au troisième rang des plus grands épiciers au Canada.



Nabati Plant Eggztm est le seul substitut d'oeufs liquides à base de plantes fabriquée par une société canadienne. C'est également le seul substitut d'oeufs liquides à base de plantes qui ne contient ni soja ni gluten. Ce produit offre la même consistance, le même goût et la même texture qu'un oeuf de poule traditionnel, mais il est fabriqué à partir de protéines de lupin et de pois. Il est vendu sous forme liquide dans des bouteilles de 355 mL. Chaque portion de Nabati Plant Eggztm apporte seulement 100 calories et contient six grammes de protéines, deux grammes de fibres et aucun cholestérol. Ce produit est également riche en vitamine A, vitamine E, riboflavine, niacine, vitamine B12 et acide pantothénique.

Tous les produits Nabati Foods sont casher, végétaliens et exempts d'oeufs, de produits laitiers, de gluten et d'OGM.

Trouvez les produits Nabati Foods dans un magasin près de chez vous en cliquant ici : https://www.nabati.ca/fr/a/store-locator

À propos de Nabati Foods Global Inc.

Nabati Foods Global Inc. est le propriétaire de Nabati Foods Inc. (« Nabati Foods »), une société familiale de technologie alimentaire proposant des aliments entiers, naturels, à base de plantes, sans gluten et sans soya aux consommateurs soucieux de leur santé. Nabati Foods a été fondée en 2014 et possède quatre gammes de produits phares, dont des gâteaux au fromage sans lait, des substituts de fromage, des viandes d'origine végétale et un produit d'oeufs liquides d'origine végétale. Les produits de Nabati Foods sont distribués au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier par les réseaux du commerce électronique, des épiceries, des services alimentaires et des canaux industriels. Pour en savoir plus : https://invest.nabatifoods.com/

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Michael Aucoin

Chef de la direction par intérim

Pour toute demande des investisseurs ou tout complément d'information, veuillez contacter :

Greg Foofat

Directeur, relations avec les investisseurs

Courriel : ir@nabatifoods.com

Téléphone : 780-800-6624

Retrouvez Nabati sur les réseaux sociaux : sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Avis de non-responsabilité concernant les renseignements de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés et renseignements de nature prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières en vigueur. L'utilisation de l'un des mots « s'attend à », « anticipe », « continue », « estime », « objectif », « peut », « fera », « projette », « devrait », « croit », « prévoit », « a l'intention » et d'autres expressions similaires visent à identifier des informations ou des énoncés prospectifs. Les énoncés et renseignements prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés de la société. Bien que la Société estime raisonnables les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés et renseignements prospectifs, il ne faut pas leur accorder une confiance indue, la Société ne pouvant garantir qu'ils s'avéreront exacts. Dans la mesure où les énoncés et les renseignements prospectifs portent sur des événements et des conditions futurs, ils comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. Les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations concernant les plans d'affaires généraux de la société. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement anticipés en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence significative sur ces renseignements prospectifs sont décrits dans les facteurs de risque du prospectus définitif, y compris toutes les annexes qui y sont jointes, qui sont disponibles sur le profil de la société sur SEDAR à l'adressewww.sedar.com.

Les lecteurs sont avertis que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Les énoncés prospectifs dont il est fait mention dans ce communiqué de presse sont expressément visés par cette mise en garde. Les énoncés et les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont faits à la date du présent document et la Société ne s'engage pas à les mettre à jour publiquement ou à les réviser, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois en vigueur ne l'exigent.

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 14:20 et diffusé par :