HEXO fournit une mise à jour sur Le parcours vers l'avenir; la Société identifie des économies de coûts de 15 M$





Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 11 mai 2021 à son prospectus simplifié préalable de base daté du 7 mai 2021 dans sa version modifiée le 25 mai 2021.



GATINEAU, Québec, 09 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou « Société »), producteur majeur de produits de cannabis de haute qualité, a fourni aujourd'hui une mise à jour concernant son plan stratégique annoncé précédemment, Le parcours vers l'avenir, conçu pour renforcer la position de HEXO à titre de première société productrice de cannabis au Canada en termes de part du marché récréatif, avec pour objectif de devenir la première société de son secteur à dégager des flux de trésorerie positifs de ses activités.

HEXO s'est engagée à fournir à ses actionnaires des mises à jour au fur et à mesure que la Société exécute le plan stratégique. L'annonce d'aujourd'hui fournit une mise à jour sur l'un des cinq piliers stratégique : i) Rationaliser et simplifier la structure organisationnelle.

Le 19 janvier 2022, la Société a annoncé qu'elle réduirait les frais de vente et les frais généraux et administratifs de 30 % d'ici la fin de l'exercice 2023. Dans le cadre de cette initiative, la Société annonce aujourd'hui une réduction de 180 postes, ce qui entraînera des économies annuelles d'environ 15 M$ sur une base annualisée. La moitié de ces postes sont liés à la fermeture annoncée précédemment de l'installation de Stellarton. Les réductions restantes sont liées à la réduction du nombre de postes de soutien pour lesquels il existe un chevauchement important en raison des acquisitions récentes et de la simplification du modèle d'exploitation d'HEXO pour assurer une responsabilisation plus transparente.

« La décision annoncée aujourd'hui n'a pas été facile à prendre. Nous travaillons avec tous les employés concernés du mieux possible pour veiller à ce qu'ils soient traités équitablement et nous leur fournissons le soutien nécessaire pour faciliter cette transition. Je tiens à remercier tous les employés touchés pour leurs contributions et leur dévouement envers HEXO », a déclaré Scott Cooper, président-directeur général. « Nous estimons que nous avons le bon plan pour maintenir la position de HEXO en tant que première entreprise de cannabis au Canada et garder le cap sur nos objectifs de croissance. »

Le plan devrait générer des flux de trésorerie supplémentaires d'environ 37,5 M$ au cours de l'exercice 2022 et environ 135 M$ supplémentaires prévus au cours de l'exercice 2023, pour un total de 175 M$ sur les deux exercices, provenant des réductions de coûts et de la croissance interne prévue des revenus.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités de la Société au 31 octobre 2021 et pour le trimestre clos à cette date, avec les notes y afférentes. Des renseignements supplémentaires sur HEXO sont disponibles sur le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov, y compris la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 juillet 2021 datée du 29 octobre 2021.

À propos de HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Namaste Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Compte tenu des récentes acquisitions de Redecan et de 48North par HEXO, celle-ci occupe la première place parmi les sociétés du secteur des produits du cannabis au Canada sur le plan des marchés du cannabis récréatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.



Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs :

invest@hexo.com

www.hexocorp.com



Relations avec les médias :

(819) 317-0526

media@hexo.com

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 13:30 et diffusé par :