Les changements climatiques affectent déjà la santé des gens et perturbent les systèmes de santé





MONTRÉAL, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a collaboré à la rédaction du rapport La santé des Canadiens et des Canadiennes dans un climat en changement : faire progresser nos connaissances pour agir publié par Santé Canada aujourd'hui. Ce rapport fait état des plus récentes données scientifiques sur les risques que représentent les changements climatiques pour la santé de la population canadienne et les systèmes de santé.

Les changements climatiques ont déjà des effets nuisibles sur la santé. La hausse des températures entraîne davantage de vagues de chaleur, de feux de forêt, de décès liés aux tempêtes violentes et aux inondations, ainsi qu'une augmentation des maladies respiratoires comme l'asthme et l'expansion des zoonoses comme la maladie de Lyme. Sans effort concerté et majeur, les changements climatiques vont entraîner une augmentation des blessures, des maladies et des décès.

« Les répercussions des changements climatiques sur la santé imposent un fardeau économique important sur les citoyens et les institutions. Ce fardeau évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars par année va continuer de s'accroître à défaut d'une adaptation efficace par nos gouvernements. Il faut intensifier les efforts pour prévenir des effets potentiels sur la santé, tout en permettant aux systèmes et aux établissements de santé d'accroître leur résilience aux changements climatiques », souligne Céline Campagna, chercheuse d'établissement à l'INSPQ et co-auteure du rapport.

Le rapport a été rédigé au terme d'une évaluation exhaustive des connaissances scientifiques actuelles des répercussions sur la santé des dangers liés au climat. Le rapport comprend en outre de nouveaux renseignements sur la santé des Autochtones, la santé mentale, l'équité en santé et la résilience des systèmes de santé, qui n'ont pas fait l'objet de rapports d'évaluation antérieurs.

« Les provinces, les municipalités et les diverses organisations en santé ont commencé à mettre en oeuvre des mesures d'adaptation. Mais les actions concrètes tardent, alors que les risques continuent d'augmenter. Plus le réchauffement sera important, plus les menaces pour la santé seront grandes » avertit le Dr Pierre Gosselin, médecin-conseil récemment retraité de l'INSPQ et co-auteur du rapport.

« Le verdissement des milieux de vie, la déminéralisation des surfaces, la protection des sources d'eau et des rives, l'adaptation des bâtiments et un aménagement du territoire mieux contrôlé sont toutes des solutions à la portée des institutions publiques, privées ou communautaires pour améliorer la santé des populations les plus défavorisées dans un contexte de climat en changement », soulève David Demers-Bouffard, co-auteur du rapport de Santé Canada et auteur principal d'une publication antérieure sur les effets santé, les vulnérabilités et les mesures d'adaptation au Québec.

Combinées à une diminution substantielle des émissions de gaz à effet de serre, ces actions nous aideront à relever ces grands défis du 21e siècle que sont la lutte contre les changements climatiques et la réduction des inégalités sociales.

Les conclusions du rapport aideront les décideurs à orienter leur planification en fonction des effets des changements climatiques sur la santé ainsi qu'à prendre des mesures pour réduire les risques et donner à tous les moyens de se protéger et de protéger leurs proches.

À propos de la contribution de l'Institut national de santé publique du Québec

Les experts Céline Campagna et Dr Pierre Gosselin, respectivement chercheuse d'établissement et récemment retraité comme médecin-conseil à l'INSPQ, sont les auteurs principaux du chapitre 3 « Aléas naturels » et co-auteurs du chapitre 10 « Adaptation et résilience des réseaux de la santé ». David Demers-Bouffard, conseiller scientifique à l'INSPQ, est également co-auteur de ces chapitres. Céline Campagna et Pierre Gosselin sont également professeurs associés à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS).

