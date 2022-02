NTT s'associe à ServiceNow pour aider les entreprises à profiter des avantages de la 5G privée





NTT Ltd., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques, a annoncé aujourd'hui avoir formé un partenariat avec ServiceNow afin de simplifier et accélérer l'adoption de la 5G privée grâce à une plateforme d'automatisation des processus de workflow de bout en bout et basée sur l'IA. Les organisations pourront utiliser les solutions de NTT et de ServiceNow® pour rationaliser le déploiement et l'intégration de la 5G privée.

Pour tirer parti de la 5G privée, les clients doivent numériser leurs processus opérationnels nouveaux et existants afin de combler le fossé entre leurs flux de travail et le réseau 5G privé. Pour simplifier le processus de numérisation, NTT et ServiceNow se sont associés en s'appuyant sur la plateforme de 5G privée récemment lancée par NTT et sur une pile de services de bout en bout. Ainsi, les clients peuvent raccourcir leurs délais de mise sur le marché grâce à une économie basée sur le cloud et à une expérience améliorée de la gestion des services.

«La numérisation des processus de workflow est une condition préalable à tout parcours de transformation numérique, a déclaré Shahid Ahmed, vice-président exécutif, unité New Ventures and Innovation, chez NTT Ltd. En combinant la simplicité, le contrôle et la sécurité de la plateforme 5G privée de NTT et l'expérience sectorielle de ServiceNow, le leader des workflows, nous pouvons accélérer la création de valeur par la 5G privée pour nos clients et pour l'ensemble du secteur.»

«Grâce à ses capacités d'orchestration des flux de travail basées sur l'IA, ServiceNow dirige la tour de contrôle de la transformation numérique en réunissant les personnes, les processus et les systèmes pour générer de plantureux résultats commerciaux, a déclaré Lara Caimi, responsable clientèle et partenaire chez ServiceNow. Avec son partenaire NTT, ServiceNow proposera de nouveaux cas d'utilisation basés sur une connectivité 5G privée sécurisée, selon un modèle de consommation clé en main "en tant que service". Ce système accélérera les initiatives commerciales fondamentales dans divers marchés verticaux du secteur.»

Camille Mendler, analyste en chef et responsable de l'unité Service Provider Enterprise chez Omdia, a déclaré: «NTT et ServiceNow établissent une norme incontournable en matière de prestation de services 5G. Si l'on veut que la 5G privée soit réellement avantageuse pour les entreprises, elle ne doit pas fonctionner comme un élément séparé des autres workflows numériques. En utilisant des outils de gestion éprouvés et familiers, les entreprises peuvent accélérer leur transformation numérique tout en en réduisant les risques et en acquérant une connaissance plus approfondie de leurs activités.»

«Nos clients mondiaux veulent atteindre le niveau supérieur de personnalisation, d'adaptation et d'efficacité opérationnelle nécessaire pour rester compétitifs dans un environnement numérique qui évolue de plus en plus rapidement, a déclaré Éric Clark, directeur du numérique et de la stratégie chez NTT DATA Services. Construire ce moteur de workflow en associant la puissance de ServiceNow et les capacités de bout en bout de la famille NTT accélérera l'accompagnement et l'activation des processus métier qui sont essentiels au déploiement de la 5G privée.»

À propos de NTT Ltd.

NTT Ltd. est une entreprise mondiale de services technologiques de premier plan. Pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs de transformation numérique, nous leur proposons, via notre plateforme de services intégrés, nos capacités mondiales, notre expertise et nos services technologiques complets. En tant que partenaire stratégique de long terme, nous les aidons à améliorer l'expérience client et employé, à transformer leur stratégie cloud, à moderniser leurs réseaux et à renforcer leur cybersécurité. De plus, pour l'ensemble de leurs priorités de transformation, nous automatisons leurs processus métier et leur informatique en extrayant des informations et des analyses de leurs données commerciales essentielles. En tant que fournisseur mondial de TIC, nous employons plus de 50 000 personnes dans 57 pays. Nous exerçons nos activités dans 73 pays et fournissons des services dans plus de 200 pays et régions. Ensemble, nous faisons de l'avenir connecté une réalité. Visitez notre site à l'adresse: services.global.ntt

