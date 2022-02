Les Joyaux de la Médine : une vente aux enchères immobilières tant attendue





Acheteurs et investisseurs immobiliers sont nombreux à attendre impatiemment la mise aux enchères organisée par Etqaan Real Estate à Al Madina et Yanbu. Intitulée « Les Joyaux de la Médine », la vente publique aura lieu jeudi à 16 h 00 dans la salle Taiba de l'hôtel Le Meridien Madina, cette derniee offre 5 lots exceptionnels : le Pearl Resort à Yanbu, l'hôtel Al Bustan Taiba, l'hôtel Golden Arjwan, ainsi que 2 lots de terrain au 2ème et 3ème arrondissement.

Al Madina représente plus de 20% de la demande immobilière sur le marché saoudien, mais les propriétés de qualité sont rares et la demande est élevée. Grâce à son riche patrimoine historique, comme Al Haram al-Madani Al-Sharif, Al Madina est une grande attraction pour les touristes locaux et internationaux.

La présence personnelle sur place, ou par l'intermédiaire d'un agent est obligatoire pour participer à l'enchère . Les enchérisseurs doivent présenter un chèque certifié de 500 000 riyals saoudiens pour chaque propriété, à récupérer dans le cas où l'offre n'est pas acceptée. Les enchérisseurs peuvent participer à partir des succursales d'Etqaan à Djeddah et à Riyadh, ou via téléconférence sur ZOOM, conformément à la Vision 2030 Arabie Saoudite.

Le Pearl Resort à Yanbu est le plus grand centre touristique en bord de mer à Yanbu. S'étendant sur une superficie de plus de 51 000 mètres carrés, il comprend 244 suites standards et 36 suites royales et offre toutes les commodités, à proximité du centre-ville.

L'Hôtel Al Bustan Taiba est l'un des hôtels les plus célèbres de la Médine. Il comprend 15 étages et se trouve à environ 2 minutes à pied d'Al Haram al-Madani.

A seulement 5 minutes à pied d'Al-Haram al-Madani, l'Hôtel Golden Arjwan bénéficie d'une architecture moderne et offre une vue imprenable sur le centre-ville du haut de ses 14 étages.

Les 2ème et 3ème arrondissement sont deux lots de terrains situés à proximité des quartiers huppés et de centres de services logistiques, ce qui en fait une bonne opportunité pour les investissements résidentiels et commerciaux.

Les opportunités d'investissement peuvent être consultés sur https://bit.ly/3gx510L . Pour toute information, visitez le site Web d'Etqaan ou appelez le service clientèle au 920001019 ou via les réseaux sociaux de la société.

