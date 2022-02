SoftServe nomme Arturo Pena au poste de directeur marketing





SoftServe, une société de conseil et autorité du numérique à l'avant-garde de la technologie nomme Arturo Pena au poste de directeur marketing. Arturo Pena sera le fer de lance des efforts déployés par SoftServe en matière de marketing international, après les solides résultats enregistrés par l'entreprise depuis le début de l'exercice.

M. Pena est un leader de la transformation marketing, fort de près de vingt ans d'expérience dans le secteur des nouvelles technologies. Avant de rejoindre SoftServe, Arturo Pena a occupé le poste de vice-président du marketing international chez Cognizant, où il a dirigé les équipes en Amérique du Nord, en Europe, et à travers la région Asie-Pacifique.

« Je suis ravi de rejoindre la prestigieuse équipe de conseillers de SoftServe, et très honoré de pouvoir diriger notre équipe dynamique de professionnels talentueux du marketing », a déclaré Pena. « La culture synergique de SoftServe a permis d'établir des alliances étroites avec nos clients, permettant de favoriser des transformations décisives. Je suis impatient de contribuer à développer davantage notre portefeuille d'ores et déjà impressionnant de clients dans le monde. »

Arturo Pena a acquis une expérience dans les domaines du renforcement de notoriété de marque et le développement de flux de revenus grâce à des stratégies axées sur les clients, telles le marketing basé sur des comptes ciblés et les tactiques numériques modernes. Sous sa direction du marketing international, SoftServe continuera de développer des services au-delà de sa présence à l'échelle mondiale, la société opérant dans 12 pays.

« Nous sommes heureux d'accueillir Arturo au sein de notre comité opérationnel », a déclaré Chris Baker, PDG de SoftServe. « Arturo s'emploie à mettre en place des équipes de marketing hautement performantes, car il sait très bien que nos employés sont indispensables à notre croissance et notre différenciation concurrentielle. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre cette réussite, avec Arturo à la tête de notre équipe marketing. »

