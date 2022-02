Avis aux médias - Les ministres Blair, Mendicino et Alghabra tiendront un point de presse





OTTAWA, ON, le 9 févr. 2022 /CNW/ - L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique et l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, tiendront un point de presse pour fournir une mise à jour de la situation actuelle des camionneurs.

Après le point de presse, les ministres Blair, Mendicino et Alghabra répondront aux questions des médias.

Date

Le mercredi, 9 février 2022

Heure

13 h (HNE)

La participation à la partie questions et réponses de cet événement est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire canadienne. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent contacter pressres2@parl.gc.ca pour demander un accès temporaire. Une ligne de téléconférence est également disponible pour les médias qui souhaitent suivre l'événement en mode écoute:

Numéros d'appel (en mode écoute seulement) : 1-877-413-4814 / 613-960-7519

Code d'accès : 7695770#

