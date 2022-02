SodaCrew : Il est maintenant possible d'envoyer des cadeaux avec l'application mobile SodaGift depuis l'Amérique du Nord





PANGYO, Corée du Sud, 9 février 2022 /CNW/ - Même les personnes les plus à l'aise avec les technologies peuvent trouver le processus d'achat d'une carte-cadeau en ligne laborieux et décourageant. C'est pourquoi une entreprise sud-coréenne spécialisée propose une solution clé en main qui simplifie l'achat de cadeaux en ligne et rend l'expérience plus agréable. Bonne nouvelle : cette solution vient d'être lancée aux États-Unis et au Canada. Pour découvrir SodaGift : https://sodagift.com/ .

La demande sous-jacente pour ce type de service et l'existence potentielle d'une population cible ont permis d'attirer l'attention sur l'idée de SodaGift, et ce, dès sa période d'incubation. En effet, les besoins sans cesse croissants ont permis à SodaGift de répondre à une demande sans précédent à l'échelle nationale et internationale. Avec plus de 300 marques et 3 500 cadeaux, des consommateurs du monde entier peuvent gâter leurs amis et leur famille en Corée du Sud tout en procédant facilement au paiement, puisqu'il n'est pas nécessaire de posséder un numéro de téléphone coréen ni une carte de débit ou de crédit coréenne. Et pour couronner le tout, les cartes-cadeaux peuvent être envoyées par message texte ou par courriel en quelques clics seulement.

Après avoir fait croître l'ensemble de ce marché et en être devenu le plus important actionnaire, SodaGift a décidé de franchir une nouvelle étape en lançant ses services à l'échelle mondiale. Cette réponse à une demande sans cesse croissante d'achat de cadeaux d'un pays à un autre transcende les frontières. Les consommateurs peuvent désormais faire des cadeaux en temps réel aux États-Unis et au Canada, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ils peuvent ainsi offrir des cartes-cadeaux des marques américaines et canadiennes les plus populaires, notamment Amazon, Starbucks, Nike, Tim Horton et Walmart. Et SodaGift ne compte pas s'arrêter là : l'entreprise prévoit d'étendre ses services transfrontaliers à d'autres pays dans un avenir proche.

Si de nombreux fournisseurs offrent des services similaires, la majorité d'entre eux offrent principalement l'achat de cadeaux en large quantité aux entreprises. De son côté, SodaGift offre non seulement les achats en grande quantité, mais aussi l'achat de cadeaux individuels personnalisés en permettant, par exemple, de joindre un message à la carte-cadeau. Et ce n'est qu'un début, car l'entreprise se prépare à lancer de nombreuses autres fonctionnalités tout aussi intéressantes sous peu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1740297/PR_2.jpg

SOURCE SodaCrew Inc

