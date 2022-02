La fille d'un mineur d'uranium «ouvre la voie» de la victoire pour les victimes de «traitements» toxiques à la poudre d'aluminium





Une campagne qui aura duré une décennie, et dirigée par la fille d'un mineur d'uranium décédé, a abouti à une victoire pour les travailleurs atteints de la maladie de Parkinson causée par des «traitements» par inhalation de poussière d'aluminium sur leur lieu de travail.

Soutenu par son syndicat, le Syndicat des Métallos, et par d'autres organismes de défense des travailleurs, Janice Martell a mené sans relâche une campagne visant à contraindre la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) de l'Ontario à reconnaître la maladie de Parkinson comme une maladie professionnelle liée à l'utilisation de la poudre McIntyre dans l'industrie minière et dans d'autres secteurs.

La poudre McIntyre était une substance inhalée composée d'aluminium, utilisée entre 1943 et 1979 dans des industries dans lesquelles les travailleurs pouvaient être exposés à la poussière de silice. La théorie, qui s'est avérée fausse, était qu'inhaler cette poudre d'aluminium protégerait les poumons des travailleurs. Bien au contraire, ces inhalations ont rendu les travailleurs malades et ont provoqué de nombreux décès.

La campagne dirigée par Janice Martell, les Métallos et les Centres de santé des travailleurs(ses) de l'Ontario (CSTO), a finalement atteint son objectif. Monte McNaughton, ministre du Travail de l'Ontario, a annoncé que le gouvernement reconnaîtra les demandes d'indemnités liées à la poudre McIntyre des anciens travailleurs et des membres survivants de leur famille.

Le père de Janice Martell, Jim Hobbs, a contracté la maladie de Parkinson après avoir été soumis à des traitements non consentis à la poudre McIntyre alors qu'il travaillait dans une mine d'uranium à Elliot Lake, en Ontario. Janice Martell a créé le McIntyre Powder Project et a consacré de nombreuses années à essayer d'aider son père à obtenir des indemnités pour les travailleurs, en vain. La CSPAAT et le gouvernement de l'Ontario avaient rejeté leurs requêtes malgré un nombre croissant de preuves scientifiques démontrant un lien de causalité entre la maladie de Parkinson et la poudre d'aluminium.

Suite au décès de son père en 2017, Janice Martell s'est promis de continuer sa campagne pour les autres victimes de la poudre McIntyre.

«Mon pére n'est plus là pour voir cette victoire, mais c'est la suite logique des choses pour un homme qui aimait "ouvrir la voie" durant nos promenades en hiver, car il voulait que la marche soit plus facile pour ceux qui le suivaient», a fait valoir Janice Martell après l'annonce gouvernementale.

«Aujourd'hui, d'autres travailleurs confrontés à une maladie professionnelle, et les familles de travailleurs qui sont morts, seront en mesure d'obtenir les indemnités qu'ils méritent, et la justice sera rétablie, dans une certaine mesure», a-t-elle ajouté. En mémoire de mon père, je souhaite remercier le Syndicat des Métallos et les CSTO pour le soutien et l'expertise en maladies professionnelles qu'ils apportent à ces mineurs et leurs proches.»

Le Syndicat des Métallos a milité avec acharnement dans ce combat pour la justice, au côté des mineurs et des familles frappés par les effets de la poudre McIntyre. Les Métallos ont collaboré avec les CSTO pour retrouver ces travailleurs et leurs familles et pour organiser des consultations publiques dans le Nord de l'Ontario en 2016, qui ont contribué à confirmer les taux élevés de maladie de Parkinson et d'autres affections parmi les mineurs.

«Il s'agit d'une victoire majeure pour ces mineurs et leurs familles. C'est la première fois depuis 1994 qu'une maladie professionnelle est ajoutée aux annexes de présomption des maladies professionnelles reconnues de la CSPAAT», a déclaré Myles Sullivan, directeur élu du Syndicat des Métallos pour l'Ontario.

«Nous nous félicitons de la décision, attendue depuis trop longtemps, de reconnaître les préjudices causés à ces mineurs et leurs proches. Mais nous continuons également à encourager le gouvernement de l'Ontario à allonger la liste des maladies professionnelles présumées qui doivent aussi recevoir le même statut, d'après les preuves scientifiques», a poursuivi Myles Sullivan. Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement pour apporter des améliorations au système d'indemnisation, comme il l'a promis.»

