Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada - La Ville de Montréal accorde une contribution financière de 3,2 M$ à l'organisme Solon pour le projet Mobilité de Quartier





MONTRÉAL, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer qu'elle accordera un soutien financier de 3,2 M$ à l'organisme Solon pour son projet Mobilité de Quartier (MdQ). Ce financement permettra à l'organisme de déployer une troisième phase du projet qui se déroulera jusqu'à l'été 2023. Mobilité de Quartier est un projet de transition écologique innovant, réalisé dans le cadre de l'initiative Montréal en commun , le volet montréalais du Défi des villes intelligentes .

L'objectif de Mobilité de Quartier est de repenser, à l'échelle du quartier et en se basant sur la participation citoyenne, nos façons de se déplacer et la façon dont les marchandises sont transportées en ville. Le projet vise à développer une nouvelle démarche de résolution des enjeux locaux de mobilité à travers un travail structurant et continu de mobilisation, d'appropriation citoyenne et d'expérimentation de nouvelles pratiques. Le projet est actuellement déployé dans certains quartiers des arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et d'Ahunstic-Cartierville.

Le soutien financier permettra de déployer différents projets dans plusieurs quartiers, dont :

La réalisation de nombreuses activités de mobilisation citoyennes autour de la mobilité pour identifier les besoins, partager une vision collective des enjeux et co-construire des solutions à échelle humaine;





Le déploiement dans d'autres quartiers et l'amélioration en continu du projet LocoMotion. Ceci inclut le partage d'automobiles de pair à pair ainsi que des équipements de mobilité alternatifs répondant aux besoins locaux (vélos cargos, remorques, etc.);





L'implantation de tiers-lieux, des espaces communautaires ancrés dans les quartiers et co-gérés par les usagers visant à remplir diverses fonctions et permettant de combler localement des besoins identifiés dans chaque quartier (ex : atelier vélo communautaire, bibliothèque de prêt d'outils/objets/livres, cuisine et repas à faible coût, bureaux pour organismes oeuvrant auprès de populations vulnérables ou sur la transition sociale et écologique, récupération et revalorisation de plastiques, etc.). Ces tiers-lieux permettront d'offrir une infrastructure de base pour la mobilisation citoyenne vouée à encourager l'adoption et les changements de comportement;





Des outils numériques visant à rendre la technologie accessible et au service des approches pour repenser la mobilité selon les besoins de la population.

« Montréal en commun est une communauté d'innovation exceptionnelle pilotée par la Ville de Montréal et au sein de laquelle les partenaires expérimentent des solutions innovantes en accès à l'alimentation, en mobilité et en réglementation municipale dans un désir de repenser la ville. Cette communauté vise à accélérer les changements vers de nouveaux modèles sociaux et environnementaux avec des projets qui contribuent à faire de Montréal une ville plus résiliente et plus juste. Mobilité de Quartier contribue à la transition écologique en offrant des solutions de mobilité locale adaptées aux réalités spécifiques des différents quartiers et en développant une approche qui suscite la mobilisation citoyenne en matière de mobilité et de proximité. Nous sommes heureux d'appuyer cette initiative innovante », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous sommes fiers de soutenir cette initiative qui répond de façon originale et innovante aux enjeux du quotidien. Le projet, conçu pour être réalisé selon les principes de l'agilité, est une démarche d'expérimentation qui sera appelée à s'enrichir et à évoluer au cours des prochaines années. Nous soutenons ses objectifs qui consistent à repenser la mobilité au sein des quartiers, à favoriser le transport actif et collectif, ainsi qu'à assurer un meilleur partage des ressources locales entre les citoyen-nes. Cette initiative contribue également à garder nos quartiers vivants et à renforcer le tissu social au sein de nos communautés. C'est pour toutes ces raisons que nous continuons de la soutenir », a ajouté Mme Magda Popeanu.

Le comité exécutif a adopté une résolution par laquelle il recommande au conseil municipal d'approuver l'octroi de la contribution financière. Le dossier sera soumis pour adoption à la prochaine assemblée du conseil municipal.

Pour en savoir plus sur le projet, consultez le site de Solon .

À propos de Montréal en commun

Ce projet s'inscrit dans Montréal en commun. Les 13 projets de Montréal en commun sont mis en oeuvre grâce au prix de 50 M$ octroyé à la Ville de Montréal par le gouvernement du Canada dans le cadre du Défi des villes intelligentes.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 11:00 et diffusé par :