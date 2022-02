En meilleure posture après une rupture? D'après le dernier sondage de la TD, qui dit malheureux en amour pourrait bien dire heureux en finances





74 % des Canadiens divorcés sondés estiment que leur situation financière n'a pas changé ou s'est améliorée depuis leur divorce.

TORONTO, le 9 févr. 2022 /CNW/ - La TD a publié son deuxième sondage annuel Love and Money, qui étudie le comportement financier de plus de 1 700 Canadiens mariés, en couple ou divorcés. Étonnamment, cette année, le sondage a révélé que les couples divorcés étaient optimistes à l'égard de leurs finances. En effet, 74 % des Canadiens divorcés sondés estiment que leur situation financière n'a pas changé ou s'est améliorée depuis leur divorce.

« Un changement de situation comme le divorce peut être difficile sur le plan émotionnel et financier, puisqu'il faut souvent réajuster ses objectifs financiers, explique Melissa Leong, auteure en finances personnelles, conférencière et personnalité de la télévision. Mais parfois, c'est aussi l'occasion de faire le point à ce sujet, d'apprendre à mieux gérer son argent, voire de faire appel à un professionnel. »

Le divorce et les finances

Le sondage Love and Money de la TD révèle aussi ce qui suit :

Après leur divorce, 52 % des répondants ont dit qu'ils avaient acquis une nouvelle compétence financière, par exemple le suivi des dépenses (28 %), la gestion du paiement des factures (24 %) et l'épargne pour la retraite (23 %).

Plus de la moitié (57 %) d'entre eux disent qu'ils dépensent moins depuis leur divorce, et près de la moitié (45 %), qu'ils se trouvent en meilleure posture financière.

Enfin, plus de la moitié (54 %) d'entre eux trouvent qu'il est plus facile de gérer leurs finances depuis leur divorce.

Le sondage révèle aussi les effets négatifs associés au fait de ne pas parler de finances en couple. Les couples divorcés sondés sont moins susceptibles d'avoir parlé régulièrement d'argent pendant leur mariage. En effet, 29 % des couples divorcés sondés ont dit qu'ils parlaient d'argent chaque semaine avec leur ex-partenaire, tandis que 50 % des couples mariés sondés ont dit qu'ils en parlaient chaque semaine.

L'amour et l'argent pour les milléniaux

Les milléniaux abordent l'amour et l'argent d'une façon bien à eux et ont plus tendance à gérer leurs comptes bancaires séparément. En effet, d'après le sondage, ils sont plus susceptibles que les autres catégories démographiques de ne pas mettre leur argent en commun : 49 % d'entre eux disent ne pas avoir de compte commun, et 63 %, de carte de crédit commune.

Toujours d'après le sondage, les milléniaux sont aussi moins tolérants envers les comportements douteux et disent qu'ils quitteraient leur partenaire si celui-ci ou celle-ci :

ne proposait jamais de payer quoi que ce soit (86 %);

ne parlait jamais de ses finances (81 %);

ne cherchait pas à obtenir des conseils financiers auprès d'un professionnel (77 %).

« De nombreux milléniaux sont à un stade de leur vie où il y a des étapes charnières - le mariage, les enfants, l'achat d'une maison -, qui représentent de grosses décisions financières, explique Melissa Leong. Il est important pour les personnes en couple de parler ouvertement d'argent, voire de faire appel à un professionnel pour s'assurer d'être sur la même longueur d'onde côté objectifs financiers. »

L'avenir avant l'amusement

Le sondage braque aussi les projecteurs sur les personnes en couple, qui, d'après les résultats, ne sont pas non plus à l'abri des difficultés financières :

Plus d'un quart (28 %) des répondants cachent un secret d'ordre financier à leur partenaire, soit une hausse de 8 % par rapport à 2020. Parmi eux, 64 % ne comptent pas le dire un jour à leur partenaire.

D'après les résultats, ce secret concerne surtout un achat (42 %) ou un compte bancaire (29 %).

Le sondage montre aussi que les couples sondés privilégient l'avenir à l'amusement quand il est question d'argent. Un couple sondé sur trois estime en effet qu'acheter une maison est plus important que d'organiser un mariage. Les « achats permanents » semblent également plus importants : les couples sondés disent avoir dépensé plus d'argent pour leur bague de fiançailles en 2021 (2 309 $) qu'en 2020 (1 800 $).

Conseils financiers

Un aspect qui n'a pas changé par rapport au sondage de 2020 : le besoin de conseils financiers. Les couples sondés ont en effet dit qu'ils avaient besoin de conseils pour les placements (20 %), le remboursement des dettes (12 %) et la planification de la retraite (12 %). Par contre, en ce qui concerne l'achat d'une maison, 19 % des milléniaux sondés veulent être conseillés, contre 9 % dans les autres catégories démographiques.

« Compte tenu de la situation depuis deux ans, il demeure essentiel de parler d'argent souvent et sans détour, et d'être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les objectifs financiers, affirme Scott Belton, PVP, Stratégie et Acquisition, TD. À la TD, nous avons pour mission d'aider tous nos clients à atteindre ces objectifs - qu'ils soient à court ou à long terme - en leur offrant des conseils personnalisés et des ressources adaptées à leur situation financière. »

La TD propose plusieurs outils en ligne pour aider ses clients, entre autres les suivants :

La page Conseils TD Prêts pour vous offre des renseignements et des articles sur divers sujets financiers, notamment sur la façon de faire le suivi des dépenses quotidiennes et le processus d'achat d'une première propriété.

Dépense TD est une application mobile qui peut faciliter le suivi des achats et des opérations effectuées dans les comptes d'épargne, comptes-chèques et comptes de carte de crédit personnels en dollars canadiens de la TD et à les regrouper automatiquement en catégories, pour aider les gens à mieux comprendre comment ils dépensent leur argent.

Plus de 6 600 conseillers de la TD sont à la disposition des clients partout au pays pour leur offrir des conseils financiers personnalisés et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Les Actualités TD sont une excellente source d'information sur les finances personnelles, l'établissement d'un budget et la prévention de la fraude.

