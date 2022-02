Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce un nouveau financement pour appuyer l'aéroport international Richardson de Winnipeg





WINNIPEG, MB, le 9 févr. 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Daniel Vandal, feront une annonce importante de financement pour soutenir les infrastructures essentielles de l'aéroport international Richardson de Winnipeg. Les ministres Alghabra et Vandal seront accompagnés de Barry Rempel, président-directeur général de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg.

Les ministres Alghabra et Vandal ainsi que Barry Rempel seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Participation des médias en ligne :

Les représentants des médias sont invités à envoyer un courriel aux Relations avec les médias de Transports Canada à l'adresse media@tc.gc.ca au plus tard à 9 h (HNC) / 10 h (HNE) le jeudi 10 février 2022 pour recevoir un lien de participation à l'événement.

Date : Le jeudi 10 février 2022 Heure : 9 h 30 (HNC) / 10 h 30 (HNE) Endroit : Virtuel



Diffusion en direct : Diffusion sur le compte Twitter de Transports Canada. Veuillez noter que seuls les représentants des médias inscrits à l'événement seront en mesure de poser des questions pendant la période de questions et réponses.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 10:00 et diffusé par :