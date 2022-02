Cette Saint-Valentin, les frites McCain et le ketchup Heinz filent le parfait amour





Mieux ensemble : les frites McCain et le ketchup Heinz forment un des couples les plus en vue au Canada.

TORONTO, le 9 févr. 2022 /CNW/ - Kim et Pete, Rihanna et A$AP, frites et ketchup. Comme d'autres couples de célébrités, les frites McCain et le ketchup Heinz dévoilent leur nouvelle idylle sur les médias sociaux. Tout a commencé le 1er février, quand les abonnés Instagram de @McCainCanada et de @Heinz_ca ont constaté que les deux marques avaient unfollowé tout le monde, sauf leur page mutuelle.

Et ce n'était que le début. Durant les jours qui ont suivi, leur correspondance est passée du simple flirt aux déclarations d'amour les plus intenses. McCain a envoyé à Heinz une assiette flottante remplie de frites, à savourer dans un bon bain chaud à la lueur des chandelles. En retour, Heinz a créé un médaillon en or accompagné de ketchup, autre preuve que les frites McCain ont conquis son coeur. À cela s'ajoutent la bouteille de ketchup Heinz « osée », sans son étiquette, et celle que McCain a sculptée à la main dans une pomme de terre, telle la Vénus de Botticelli.

Plus récemment, de nouvelles affiches publicitaires ont fait leur apparition devant les sièges sociaux de McCain et de Heinz à Toronto.

«?Les choses semblent aller très vite pour les valentins?», relate Daniel Gotlib, directeur associé, consolidation de marque et innovation à Kraft Heinz Canada. «?C'est un peu ironique, puisque le ketchup Heinz est connu pour sa lenteur...?»

«?C'est quand ils s'unissent que les frites et le ketchup sont au sommet de leur gloire?», déclare Matt Kohler, directeur principal de la vente au détail chez McCain Foods Canada. «?Ils nous rappellent des couples célèbres qui ont marqué l'histoire. Chacun de leur côté, ils sont incroyables, et ensemble, ils sont carrément irrésistibles.?»

À l'approche de la Saint-Valentin, le public canadien est invité à suivre les développements de l'histoire d'amour entre McCain et Heinz sur les réseaux sociaux. Le meilleur est à venir.

À propos de Kraft Heinz Canada

Kraft Heinz Canada est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au Canada et une filiale de Kraft Heinz (NASDAQ : KHC). Kraft Heinz Canada offre des produits de grande qualité, savoureux et nourrissants, pour toutes les occasions de consommation, que ce soit à la maison, au restaurant ou sur le pouce. Les produits de Kraft Heinz Canada se retrouvent dans plus de 97 pour cent des foyers canadiens. Parmi les marques emblématiques de l'entreprise, citons notamment le beurre d'arachides Kraft, le ketchup Heinz, KD, le fromage à la crème Philadelphia, les vinaigrettes Renées, Jell-O, Classico, Kool-Aid et Maxwell House. Kraft Heinz Canada s'applique à assurer durablement la santé de ses employés, de la planète et de son entreprise. Pour en savoir plus, visitez www.kraftheinzcompany.com.

À propos de McCain Foods Canada

McCain Foods Canada est la division canadienne de McCain Foods Limited, leader international de l'industrie des aliments surgelés. McCain Foods constitue le plus grand fabricant de produits divers de pommes de terre surgelées au monde. L'entreprise fabrique également d'autres produits de qualité, dont des amuse-gueules, des légumes et des desserts, que l'on trouve dans les restaurants et les commerces de détail de plus de 160 pays. Au Canada, l'entreprise dispose de huit sites de production et emploie près de 2?400 personnes. En plus de ses célèbres frites et produits divers de pommes de terre, la marque fabrique une vaste sélection de desserts, de collations et d'amuse-gueules surgelés.

