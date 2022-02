Imagia Cybernétique acquiert Canexia Health pour améliorer l'accessibilité à l'oncologie de précision





Imagia Cybernetique, une société d'IA en santé qui développe des solutions cliniques pour la prise en charge des patients atteints du cancer à partir des données de santé "du monde réel", a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Canexia Health. Canexia est une entreprise innovatrice dans le domaine de l'oncologie, qui analyse efficacement les informations génomiques complexes du cancer, permettant aux oncologues de déterminer la sélection optimale des traitements et un meilleur suivi des patients. Cette acquisition implique un financement de 20 millions de dollars canadiens avec la participation du Fonds pour les femmes en technologie de BDC Capital, de PacBridge Capital et de Desjardins Capital. Ensemble, Imagia et Canexia vont faciliter l'accès à une oncologie de précision à l'échelle régionale et nationale. En plus de travailler avec quatre grandes sociétés pharmaceutiques, Imagia et Canexia sont implantées dans 20 hôpitaux et laboratoires de référence à travers le monde. Leurs expertises dans les domaines de la génomique, de l'oncologie, de l'intelligence artificielle, de la gestion des données privées et de la cybersécurité permettront aux systèmes de santé d'effectuer des tests génomiques à même leur établissement et de fournir une oncologie de précision aux patients, quel que soit leur lieu de résidence.

Alors qu'aux États-Unis, 85% de tous les traitements contre le cancer sont administrés dans les centres et les hôpitaux locaux spécialisés, seuls 15% des patients bénéficient d'un test génomique systématique permettant la sélection d'une thérapie ciblée qui peut améliorer de trois fois la réponse au traitement du cancer1. La nouvelle société, Imagia Canexia Health, améliore l'accessibilité à une médecine de précision grâce à des tests peu coûteux disponibles localement, réduisant ainsi les dépenses et générant des résultats plus rapidement. Cette solution intégrée exploite l'informatique fondée sur l'IA pour la sélection des traitements et le suivi des patients, en plus de fournir aux laboratoires cliniques le soutien nécessaire pour réaliser les tests à même leur établissement. Le résultat se traduit par une nouvelle capacité à intégrer les données cliniques et génomiques des patients, permettant aux oncologues de prendre des décisions de traitement plus efficaces, et personnalisées.

"La lutte contre le cancer grâce à une technologie avancée d'IA est l'objectif qu'Imagia s'est fixée, et l'acquisition de Canexia accélère la réalisation de cette mission", a déclaré Geralyn Ochab, PDG d'Imagia, qui dirigera la nouvelle société. Madame Ochab a travaillé plus de 20 ans au sein d'entreprises à la fine pointe de la technologie dans le domaine des soins de santé, créant des partenariats commerciaux solides dans le cadre de ses fonctions précédentes chez Toshiba, GE Healthcare et Resonant Medical. Au cours de cette période, elle a orchestré des expansions de marché, bâti des équipes performantes et dirigé des restructurations d'entreprise à grande échelle. "La plateforme EVIDENS de Imagia, grâce à son modèle distribué fournissant des solutions oncologie clinique générées à partir des données de santé "du monde réel", est essentielle à la réalisation d'un écosystème qui permet une sélection des traitements du cancer plus précoce et un suivi des risques de récidive personnalisé."

En combinant l'expertise et ressources de deux acteurs forts du monde de la santé, cette acquisition permet d'étendre l'accès aux traitements personnalisés du cancer. La technologie d'analyse robuste des données d'Imagia préserve la confidentialité des données personnelles grâce à l'apprentissage fédéré. Quant à elle, la technologie de Canexia teste, valide et fournit l'analyse directement à l'oncologue. Ensemble, ils fourniront des informations plus rapidement et de manière approfondie.

"Les thérapies ciblées contre le cancer transforment l'accès au traitement du cancer, les résultats pour les patients et l'efficacité du système de santé. Grâce à Imagia Canexia Health, ces traitements de précision pourront être mis à la disposition des médecins et des patients du monde entier", a déclaré Sue Paish, présidente du conseil d'administration de Canexia Health, qui présidera également le conseil d'administration de la nouvelle société. "Cette intégration avec Imagia va permettre un accès plus équitable aux traitements du cancer, et ultimement sauver plus de vies."

"Cette transaction permet de créer de nouvelles sources de revenus en intégrant nos produits et services afin d'offrir aux patients des solutions de pointe dans le traitement du cancer", a déclaré Michael Ball, PDG de Canexia Health.

"L'association de deux entreprises de technologie de pointe pour permettre aux patients d'avoir un accès abordable aux meilleurs traitements contre le cancer est exactement le genre d'opportunité dans laquelle nous désirons investir ", a déclaré Michelle Scarborough, associée directrice du Fonds pour les femmes en technologie de BDC Capital.

La transaction devrait être conclue à la fin du mois de février, sous réserve de l'approbation des actionnaires.

À propos d'Imagia Cybernetics

Imagia, une entreprise en intelligence artificielle et en soins de santé crée des innovations médicales numériques qui visent à améliorer l'état de santé des patients atteints du cancer et d'autres maladies graves. Son écosystème collaboratif et sa plateforme logicielle Imagia EVIDENSMC accélèrent les découvertes en médecine de précision pour les hôpitaux, les fabricants d'appareils médicaux et les compagnies pharmaceutiques ou de diagnostics en offrant un accès aux données tout en garantissant leur confidentialité. Imagia, dont le siège social se trouve à Montréal, a pour mission de libérer le plein potentiel de toutes les données des organisations afin de réaliser des avancées médicales de manière collaborative.https://imagia.com/fr/

À propos de Canexia Health

Canexia Health rend accessible et abordable des informations génomiques de haute qualité sur le cancer grâce à ses tests validés cliniquement, à son informatique et à son soutien. Notre gamme de tests de dépistage du cancer basés sur la génomique est cliniquement exploitable et rentable, conçue pour améliorer le traitement et le suivi du cancer. Grâce à notre vaste expérience scientifique, à nos tests spécialisés fondés sur la génomique et au soutien de nos partenaires pharmaceutiques et diagnostiques, nous sommes à l'avant-garde de l'évolution vers l'oncologie de précision. www.canexiahealth.com

