LE CANADA SOUTIENT LA CRÉATION RAPIDE DE LOGEMENTS À GUELPH





GUELPH, ON, le 9 févr. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, dans tous les collectivités du pays, y compris Guelph.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, accompagné de Lloyd Longfield, député de Guelph, de Jim McDonell, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et du Logement, de Kelly Linton, président du conseil du comté de Wellington, et Cam Guthrie, maire de la ville de Guelph, ont annoncé un investissement fédéral de près de 6,4 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative de logement rapide et de 25 000 $ dans le cadre du programme SEED pour appuyer la construction d'environ 32 logements abordables permanents pour les résidents de Guelph.

Ce projet reçoit également un financement de plus de 460 000 $ dans le cadre de l'Initiative ontarienne en matière de logement prioritaire.

Le bâtiment sera la conversion d'un motel en studios pour les personnes en situation d'itinérance ou ayant des besoins complexes en matière de santé. Situé au 721, rue Woolwich, à Guelph, le projet sera exploité par Stepping Stone.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL finance la construction de logements abordables permanents en couvrant les coûts associés à la construction de logements locatifs, ainsi qu'à l'acquisition de terrains et à la remise en état d'immeubles existants et à leur conversion en logements abordables. Les investissements effectués dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois liés au secteur de la construction pour les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre.

Citations :

« Notre gouvernement veut faire en sorte que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. L'Initiative pour la création rapide de logements contribuera grandement à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement 32 nouveaux logements abordables aux membres vulnérables de la collectivité. C'est l'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de ne laisser personne pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Ce financement est une autre preuve de l'engagement de notre gouvernement à l'égard du logement abordable dans notre ville et dans tout le pays. Guelph est aux prises avec un problème de manque de logements abordables depuis quelque temps, mais grâce à des investissements comme celui-ci et à d'autres investissements de la Stratégie nationale sur le logement, nous sommes en bonne voie de trouver une solution! » - Lloyd Longfield, député fédéral de Guelph

« Il y a un besoin continu de logements avec services de soutien dans Guelph-Wellington, et nous sommes très chanceux de travailler avec Stepping Stone pour aider à répondre à ces besoins dans le cadre du projet Grace Gardens. Le projet a prouvé que les initiatives de logement avec services de soutien prospèrent grâce au soutien de tous les ordres de gouvernement, ainsi qu'au leadership et à l'innovation de divers partenaires communautaires. Il a été inspirant de voir ces collaborations se conjuguer dans le cadre du projet Grace Gardens, et le comté est très reconnaissant des engagements et du dévouement de toutes les personnes impliquées. »- Kelly Linton, président du conseil du comté de Wellington

« Le projet Grace Gardens fera une énorme différence en fournissant des logements permanents et abordables aux personnes de notre collectivité qui en ont le plus besoin. L'objectif de notre communauté est de mettre fin à l'itinérance. Ce projet est un grand pas dans la bonne direction. La ville est reconnaissante envers le gouvernement fédéral pour ce financement, ainsi qu'envers le comté, Stepping Stone et tous les partenaires communautaires qui ont permis à ce projet d'en arriver là. » - Cam Guthrie, maire de la Ville de Guelph

« Nous sommes ravis que Grace Gardens reçoive du financement pour construire un magnifique ensemble de logements supervisés permanents pour notre collectivité. Nous travaillons depuis de nombreuses années à trouver des solutions à l'itinérance plutôt que de nous contenter de soutenir l'expérience de l'itinérance. Ce projet permet non seulement de construire des logements abordables, mais aussi de s'assurer que des soutiens centrés sur la personne sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour élaborer des plans de soins holistiques autour des personnes afin de les amener non seulement vers la stabilité de leur logement, mais aussi vers l'amélioration de leur santé et de l'ensemble qualité de vie. » - Gail Hoekstra, directrice générale, Stepping Stone

Faits en bref :

La deuxième phase de l'ICRL a dépassé son objectif initial de créer jusqu'à 4 500 logements abordables pour la population canadienne.

Le ICRL est un programme de 2,51 milliards de dollars lancé en octobre 2020 pour aider à répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens vulnérables, particulièrement dans le contexte du COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

La première phase a été un succès, et 1,5 milliard de dollars ont été ajoutés au programme dans le budget de 2021. Cet investissement a été séparé en deux volets :

investissement a été séparé en deux volets : le volet des villes : un financement de 500 millions de dollars pour les municipalités de partout au Canada ;

;

le volet des projets : un financement de 1 milliard de dollars sera attribué à des demandes admissibles ayant été soumises durant la période initiale de demande de l'ICRL, l'automne dernier, mais qui n'ont pas encore été financées.

Près de 33 % du financement de la deuxième phase de l'ICRL sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes, et les logements devront être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

L'ICRL, qui utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne, vient en aide aux personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi qu'à d'autres personnes parmi les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racisés, les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes.

, ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes. La SNL du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un nombre accru de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

