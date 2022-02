Les dernières lignes directrices Baveno VII valident à nouveau le FibroScan d'Echosens pour la prise en charge des hépatopathies chroniques avancées





Echosens, une société de haute technologie proposant le portefeuille de solutions FibroScan®, a le plaisir d'annoncer que les dernières lignes directrices Baveno VII confirment pleinement l'efficacité des technologies FibroScan pour le suivi des patients atteints d'une maladie hépatique chronique avancée, ce qui apporte un puissant appui à son utilisation par les spécialistes. Plus précisément, Baveno VII renouvelle le consensus en matière de soins personnalisés pour les patients atteints d'une hépatopathie chronique avancée compensée, d'hypertension portale cliniquement significative (HCS) et de varices oesophagiennes.

Le FibroScan non invasif fonctionne sur la base d'une mesure de la dureté du foie, évaluée par élastographie impulsionnelle à vibration contrôlée (LSM by VCTEtm), un paramètre d'atténuation contrôlée (CAPtm) et une mesure de la dureté splénique (SSM by VCTEtm). Un examen rapide et indolore, effectué en moins de 10 minutes, fournit des résultats immédiats sur le lieu de l'intervention.

«Nous sommes ravis d'avoir obtenu cette importante validation du LSM by VCTE en tant que test non invasif de base pour une meilleure stratification des risques et une meilleure prise de décision clinique, a déclaré Dominique Legros, PDG du groupe Echosens. Les lignes directrices recommandent également LSM by VCTE pour le suivi des patients atteints d'hépatopathie chronique avancée compensée en indiquant des seuils précis pour identifier un risque considérablement réduit de décompensation et de décès lié au foie. Les lignes directrices Baveno VII, qui ont un impact mondial, s'ajoutent à la liste croissante d'approbations de notre technologie par de nombreuses sociétés à travers le monde.»

Les lignes directrices pour le suivi des patients atteints d'hépatopathie chronique avancée compensée indiquent que le test peut être répété tous les 12 mois. Une diminution cliniquement significative de la LSM (dureté du foie), qui est associée à un risque considérablement réduit de décompensation et de décès lié au foie, peut être définie comme correspondant à une diminution de la LSM ? 20% associée à une LSM < 20 kPa ou à toute diminution jusqu'à une LSM de < 10 kPa.

L'atelier sur le consensus Baveno VII a été approuvé et soutenu par des subventions sans restriction fournies par des sociétés scientifiques internationales, notamment l'Association européenne pour l'étude du foie (EASL), et des sociétés scientifiques nationales, notamment l'Association américaine pour l'étude des maladies du foie (AASLD), l'Association espagnole pour l'étude du foie (AEEH), l'Association française pour l'étude du foie (AFEF), l'Association italienne des gastro-entérologues et endoscopistes hospitaliers (AIGO), l'Association italienne pour l'étude du foie (AISF), le Réseau espagnol de recherche biomédicale sur les maladies hépatiques et digestives (CIBERehd), la Société autrichienne de gastro-entérologie et d'hépatologie (ÖGGH), l'Association suisse pour l'étude du foie (SASL) et la Société italienne de gastroentérologie (SIGE).

Jon Gingrich, PDG d'Echosens Amérique du Nord, a déclaré: «Les lignes directrices Baveno VII nous aident à renforcer notre mission de lutte contre les maladies du foie à travers le monde. Nous allons continuer d'innover et d'améliorer la prise en charge des maladies hépatiques chroniques silencieuses et sous-diagnostiquées, notamment la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) et sa forme la plus grave, la stéatohépatite non alcoolique (NASH).»

Pionnier dans son domaine, Echosens a modifié considérablement la pratique du diagnostic des maladies du foie avec FibroScan®, la solution non invasive de référence pour une prise en charge globale des maladies chroniques du foie. FibroScan® est reconnu dans le monde entier par plus de 3 000 publications soumises à des comités de lecture et 140 recommandations internationales. Echosens distribue FibroScan® dans plus de 100 pays, permettant ainsi la réalisation de millions d'examens du foie dans le monde entier. https://www.echosens.com/

