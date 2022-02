SAGEMCOM DEVIENT "ENTREPRISE A MISSION"





Pour renforcer ses engagements et aller encore plus loin dans sa responsabilité sociale et environnementale, Sagemcom franchit un pas supplémentaire en inscrivant dans ses statuts sa qualité d'« Entreprise à mission ».

En ce début d'année 2022, Sagemcom devient « entreprise à mission » : une qualité prévue par la loi PACTE, lui permettant d'inscrire dans ses statuts ses engagements sociaux et environnementaux.

L'inscription de cette qualité traduit des engagements et actions de longue date pour Sagemcom, groupe industriel certifié « Platinium » par EcoVadis, spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions à destination des marchés de l'accès au très haut-débit, aux divertissements et à l'énergie.

Le Comité de Direction du Groupe, en concertation avec les actionnaires de Sagemcom, a ainsi décidé de se doter d'une « raison d'être », au regard de laquelle Sagemcom a également intégré dans ses statuts sa mission sociale et environnementale, articulée autour de 5 piliers :

Soutenir l'action en faveur de l'environnement en considérant l'impact de nos activités sur les écosystèmes locaux

Encourager l'innovation dans nos processus d'écoconception

Orienter notre politique achats selon 5 principes fondamentaux : la qualité, la compétitivité, les délais, l'innovation et l'éthique sociale et environnementale

Promouvoir un environnement de travail en contribuant à préserver la santé et la sécurité de nos collaborateurs et intervenants, et à favoriser leur qualité de vie au travail

Accompagner nos collaborateurs dans leurs aspirations et dans leur développement professionnel tout au long de leur parcours au sein du Groupe et ce, dans le partage de nos valeurs ; valoriser et encourager la diversité dans toutes ses composantes.

A travers cette démarche, Sagemcom ancre ainsi dans son ADN sa responsabilité sociale et environnementale, avec pour objectif d'aller encore plus loin dans ses engagements, tant dans ses produits et solutions, que dans ses relations avec l'ensemble de ses parties prenantes.

« Nous livrons des millions de produits par an à travers le monde, qui vont être utilisés pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Ces produits sont conçus et fabriqués par plus de 6500 personnes qui constituent nos équipes, et nous travaillons avec plusieurs centaines de partenaires sur les 5 continents. Cela implique une immense responsabilité sociale et environnementale, dont nous avons conscience depuis de nombreuses années et pour laquelle nous avons déjà engagé de très nombreuses actions concrètes. Ce nouveau statut est l'occasion pour nous de graver dans le marbre nos engagements mais également de nous structurer pour aller encore plus loin dans cette mission, avec nos clients, nos partenaires, et l'ensemble de nos parties prenantes » conclut Patrick SEVIAN, Président du Groupe.

Le groupe Sagemcom, détenu à 30% par ses salariés, réalise plus un chiffre d'affaires de plus de 2,2 milliards d'euros, est leader mondial sur ses marchés, est profitable depuis sa création et en croissance continue depuis 2016.

La raison d'être de Sagemcom : « Partout dans le monde, grâce aux solutions innovantes conçues et fabriquées par nos équipes, nous permettons au plus grand nombre d'accéder au haut débit Internet, aux divertissements, et à une énergie maîtrisée : c'est notre raison d'être. Notre mission est de faire en sorte que la conception, la fabrication et l'utilisation de ces solutions soient faites de manière durable, dans le respect d'engagements environnementaux et sociétaux connus et partagés par l'ensemble de nos équipes, partenaires et parties prenantes. Notre objectif : contribuer à un monde plus responsable, en nous inscrivant dans les objectifs de développement durable définis par l'ONU ».

A propos de Sagemcom

Sagemcom est un groupe industriel français, leader mondial des produits et solutions communicantes à destination des marchés du Broadband, des solutions Audio et Vidéos, et de l'énergie (électricité, gaz, et eau). Sagemcom conçoit, fabrique et expédie plusieurs millions de terminaux dans le monde chaque année, grâce à des usines en propre et à des partenaires industriels, sur tous les continents. L'effectif de 6 500 personnes est réparti dans plus de 50 pays. Sagemcom est rentable depuis sa création en 2008 et 30% de son capital est détenu par ses collaborateurs.

En LBO depuis son carve-out avec Safran en 2008, le Groupe est entré en 2019 dans son quatrième LBO, avec Charterhouse comme actionnaire majoritaire. Le Groupe est piloté par une équipe de Direction stable, dont la majorité des membres dirigent Sagemcom depuis 2008.

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 08:05 et diffusé par :