Une nouvelle convention collective pour les salarié-es du DoubleTree





MONTRÉAL, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Après cinq mois de grève, les 150 travailleuses et travailleurs de l'hôtel DoubleTree par Hilton, situé au Complexe Desjardins, ont entériné leur nouvelle convention collective 2020-2024. Le vote secret s'est tenu hier à l'issue de l'assemblée générale.

Les salarié-es du DoubleTree obtiennent tous les éléments de la plate-forme des négociations coordonnées de l'hôtellerie des syndicats CSN. Le règlement prévoit des augmentations totalisant 8 % pour un contrat de quatre ans, des bonifications aux assurances collectives ainsi que des mesures pour mieux protéger le lien d'emploi des travailleuses et des travailleurs, une revendication particulièrement importante dans la foulée de la crise.

La nouvelle convention collective n'inclut aucun recul aux conditions de travail. De plus, la charge de travail des préposé-es aux chambres sera réduite, jusqu'à 12 chambres par jour à certaines périodes de l'année.

«?C'est vraiment déplorable que les travailleuses et les travailleurs aient dû traverser cinq mois de conflit pour en arriver à ce résultat, pratiquement le même, que les règlements négociés dans 16 autres hôtels, souligne le trésorier de la Fédération de commerce (FC-CSN) Michel Valiquette. Je tiens à remercier les travailleuses et les travailleurs du DoubleTree et les féliciter pour leur ténacité, leur combativité, leur détermination.?»

«?Nous savions que l'employeur jouerait les durs, explique le président du syndicat représentant les salarié-es de l'hôtel, Claude Harrison. Les patrons auraient voulu nous imposer des reculs majeurs, profiter de la crise pour se débarrasser des plus anciens d'entre nous. Mais nous savions que nous étions capables de nous serrer les coudes et qu'avec l'appui de toute la CSN, nous pourrions sortir de ce conflit la tête haute. Avis aux employeurs et aux propriétaires : nous serons toujours prêts à déployer tous les moyens nécessaires pour défendre les droits des travailleuses et des travailleurs et nos conditions de travail.?»

Hilton Québec

Pour la présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Caroline Senneville, ce 17e règlement dans le secteur de l'hôtellerie sonne comme un rappel à l'ordre à tous les employeurs. «?J'ai une pensée pour les travailleuses et les travailleurs du Hilton Québec. Ils sont en grève depuis cinq mois eux aussi. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas en arriver à un règlement satisfaisant là aussi. Si pour certains hôteliers l'industrie n'est rien de plus qu'un vaste jeu de Monopoly, ils doivent comprendre que pour les salarié-es, cette industrie, c'est leur gagne-pain ainsi que leur fierté. Depuis 40 ans, sous l'impulsion des syndicats CSN, les conditions de travail ont fait un bond de géant si bien que les travailleuses et les travailleurs de l'industrie et leur famille peuvent aujourd'hui en vivre dignement. C'est vrai que les conditions de travail dans l'industrie sont maintenant meilleures au Québec qu'ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Nous en sommes très fiers.?»

17 règlements

Voici les 17 hôtels où des règlements sont intervenus avec le syndicat CSN représentant les salarié-es :

Montréal métropolitain Québec-Chaudière-Appalaches Estrie ? Suites Faubourg St-Laurent ? Comfort Inn Dorval ? Comfort Inn Pointe-Claire ? Fairfield by Marriott ? Hilton Laval ? Quality Inn du centre-ville ? Holiday Inn de Laval ? Residence Inn ? Ruby Foo's ? Best Western Côte-de-Liesse ? Marriott Château Champlain ? Bonaventure ? DoubleTree par Hilton ? Manoir du Lac Delage ? Delta de Québec ? Quality Sherbrooke ? Delta Sherbrooke

À propos

Quelque 24 syndicats représentant 2500 travailleuses et travailleurs des hôtels du Québec mènent leurs négociations de façon coordonnée. Il s'agit de la dixième ronde de négociation coordonnée dans le secteur menée sous l'égide de la Fédération du commerce (FC-CSN). La FC-CSN est une des huit fédérations professionnelles composant la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Fondée il y a 100 ans, en septembre 1921, la CSN regroupe aujourd'hui plus de 320?000 travailleuses et travailleurs dans tous les secteurs d'activités.

