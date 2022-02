Un appui additionnel de 3 M$ pour le programme Explore Québec sur la route





QUÉBEC, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer une bonification de 3 millions de dollars de l'enveloppe du programme Explore Québec sur la route.

Rappelons qu'Explore Québec sur la route offre des forfaits attrayants et à tarif réduit, sans transport aérien, à destination des régions du Québec. Les rabais consentis sur les forfaits offerts peuvent atteindre 50 % du prix courant.

Grâce à la bonification de ce programme, qui connaît un grand succès, davantage de Québécois pourront bénéficier de ces forfaits tout en continuant à soutenir les entreprises touristiques. Elle contribuera également au prolongement de la saison touristique par la vente de forfaits hivernaux.

Citations :

« Avec le calendrier d'assouplissements annoncé hier, et qui se déploiera au cours des prochaines semaines, les Québécois pourront profiter davantage du tourisme hivernal! En offrant des rabais substantiels sur divers forfaits, le programme Explore Québec sur la route propose de multiples façons de découvrir notre destination tout en encourageant les entreprises touristiques locales. La bonification annoncée aujourd'hui est une excellente nouvelle pour l'industrie, car le programme contribue également à allonger la saison touristique, à joindre de nouvelles clientèles et à consolider l'intérêt de la population pour toutes les régions du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le réseau de distribution québécois est l'un des secteurs touristiques les plus durement touchés par la pandémie. La bonification du programme est une excellente nouvelle! Elle permettra de soutenir les efforts des voyagistes consacrés au développement de nouveaux forfaits hivernaux à travers toutes les régions du Québec, au profit de nos entrepreneurs. Il est plus que jamais essentiel de stimuler l'intérêt de la population québécoise pour le tourisme hivernal en lui offrant des expériences authentiques et originales. »

Marilyn Désy, directrice générale des Agences réceptives et forfaitistes du Québec

Faits saillants :

Doté d'une enveloppe initiale de 10 millions de dollars, ce programme a été lancé en juin 2020 dans le cadre du Plan de relance touristique.





De juin 2020 à décembre 2021, ce programme a généré des retombées de plus de 27 millions de dollars pour l'industrie touristique. Depuis son lancement, plus de 48 000 voyageurs ont profité de quelque 1 000 forfaits offerts par les agences de voyages, voyagistes et agences réceptives.





En plus des retombées directes engendrées, la mise en place de ce programme a favorisé le maillage entre le milieu hôtelier, le secteur des attractions touristiques et le réseau de distribution.





Liens connexes :

Explore Québec

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 08:00 et diffusé par :